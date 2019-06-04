Слуцкий: «АПЛ - самая крутая лига мира»

Главный тренер «Витесса» рассказал о лучшей, по его мнению, футбольной лиге мира.

Английская Премьер-Лига – это самая крутая лига в мире. Даже если смотреть по статистике: обладатели Лиги чемпионов и Лиги Европы – английские команды, но это самая банальная вещь, по которой можно оценивать. Каждая игра в Англии – это невероятные эмоции, это потрясающее сочетание классического английского характера с его бойцовскими качествами с великолепной техникой и мастерством лучших игроков мира. Также АПЛ – это баланс между европейскими и английскими специалистами, это разные стили, непредсказуемость и борьба до последней секунды.

Английская лига – полнейшая глобализация, ведь здесь работает самое большое количество ведущих игроков и тренеров. В Англии потрясающая атмосфера трибун, показ матчей, здесь всегда много интриги. Всё, за что мы любим футбол, в изобилии есть в показе и в самой английской Премьер-Лиге. Смотрите английский футбол.