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Слуцкий: «АПЛ - самая крутая лига мира»

сегодня, 12:40

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о лучшей, по его мнению, футбольной лиге мира.

Английская Премьер-Лига – это самая крутая лига в мире. Даже если смотреть по статистике: обладатели Лиги чемпионов и Лиги Европы – английские команды, но это самая банальная вещь, по которой можно оценивать. Каждая игра в Англии – это невероятные эмоции, это потрясающее сочетание классического английского характера с его бойцовскими качествами с великолепной техникой и мастерством лучших игроков мира. Также АПЛ – это баланс между европейскими и английскими специалистами, это разные стили, непредсказуемость и борьба до последней секунды.

Английская лига – полнейшая глобализация, ведь здесь работает самое большое количество ведущих игроков и тренеров. В Англии потрясающая атмосфера трибун, показ матчей, здесь всегда много интриги. Всё, за что мы любим футбол, в изобилии есть в показе и в самой английской Премьер-Лиге. Смотрите английский футбол.

Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити»

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Все комментарии
Red_team
Red_team
   193 / 828
сегодня в 13:46
У это и дураку понятно
sir_Alex
sir_Alex
   36 / 828
сегодня в 13:25
Скорее, самая зрелищная!
mihaluch
mihaluch
   54 / 828
сегодня в 13:11
Тут Лёня прав на 100%.
drug01
drug01
   85 / 828
сегодня в 13:04
Теперь он супер тренер!
FILL3286
FILL3286
   29 / 828
сегодня в 13:03
    Ptaha91
    Ptaha91
       142 / 828
    сегодня в 12:55
    я это понял, когда купил дополнительне каналы на все топ 6 лиг, сколько не смотрел, всегда спал, так и смотрю только одну АПЛ, а придется еще год платить за все остальные...
    Denkuz
    Denkuz
       233 / 828
    сегодня в 12:48
    Там нет свиней в виде спартака.
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