Бахарев рассказал о реакции украинцев на переход Ракицкого в «Зенит»

Бывший футболист «Шахтера» Алексей Бахарев, ныне работающий в структуре донецкого клуба, рассказал, как на Украине отреагировали на переход экс-защитника «горняков» в «Зенит».

Кто-то критиковал, как обычно: «Лучше бы в Европу поехал». Кто-то, наоборот, приветствовал. Чемпионат России сейчас по-любому сильнее, тем более «Зенит». Не думаю, что уровень хуже европейского. Реакция была, скорее, на слово «Россия». На Украине оно как бельмо, все стали патриотами, реагируют нервно.