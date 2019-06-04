Бахарев рассказал о реакции украинцев на переход Ракицкого в «Зенит»

Бывший футболист «Шахтера» Алексей Бахарев, ныне работающий в структуре донецкого клуба, рассказал, как на Украине отреагировали на переход экс-защитника «горняков» Ярослава Ракицкого в «Зенит».
Кто-то критиковал, как обычно: «Лучше бы в Европу поехал». Кто-то, наоборот, приветствовал. Чемпионат России сейчас по-любому сильнее, тем более «Зенит». Не думаю, что уровень хуже европейского. Реакция была, скорее, на слово «Россия». На Украине оно как бельмо, все стали патриотами, реагируют нервно.
Ну ты точно не с России если Байкал за китайское слово принимаешь, любой уважающий сам себя россиянин такого не скажет, так как знает свою историю и страну.
Мне с такими общаться нет желания, давай в игнор!
Ну ты точно не с России если Байкал за китайское слово принимаешь, любой уважающий сам себя россиянин такого не скажет, так как знает свою историю и страну.
Мне с такими общаться нет желания, давай в игнор!
Уточните,это где : В Донецке,или в "Гурнике" Лемберг???
Уточните,это где : В Донецке,или в "Гурнике" Лемберг???
КРАСАВЕЦ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
КРАСАВЕЦ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!