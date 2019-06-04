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Бахарев рассказал о реакции украинцев на переход Ракицкого в «Зенит»

сегодня, 11:44

Бывший футболист «Шахтера» Алексей Бахарев, ныне работающий в структуре донецкого клуба, рассказал, как на Украине отреагировали на переход экс-защитника «горняков» Ярослава Ракицкого в «Зенит».

Кто-то критиковал, как обычно: «Лучше бы в Европу поехал». Кто-то, наоборот, приветствовал. Чемпионат России сейчас по-любому сильнее, тем более «Зенит». Не думаю, что уровень хуже европейского. Реакция была, скорее, на слово «Россия». На Украине оно как бельмо, все стали патриотами, реагируют нервно.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
   90 / 828
сегодня в 16:44
Да, не обошлось без политического подтекста, увы...Ладно, за Ракицкого можно только порадоваться! Он принял мудрое решение.
LOpp
LOpp ответил sir_Alex
   11 / 828
сегодня в 15:35
Я смотрю, тебя некоторые мутные личности "у львів'янина" записали, с чего вдруг?😉
один раз отписался в новости про Крым и Степка решил, что я с Львова))
sir_Alex
sir_Alex ответил LOpp
   36 / 828
сегодня в 14:59
у меня есть своей ник, ты ошибся, Степка.
Я смотрю, тебя некоторые мутные личности "у львів'янина" записали, с чего вдруг?😉
Absinthe5
Absinthe5
   129 / 828
сегодня в 14:57
Ракицкому пох на реакцию скакуасов)
Sargent
Sargent ответил вячеслав остапенко
   747 / 828
сегодня в 14:44
Согласен с Бахеревым
А с чем конкретно согласен?
sn_spb
sn_spb ответил FILL3286
   400 / 828
сегодня в 13:50
стыдно и там всем за это лазурный бесполезный клуб))))
    STVA 1
    STVA 1 ответил Морозовский
       26 / 828
    сегодня в 13:22
    Не спорю. Может и так ...
    FILL3286
    FILL3286
       29 / 828
    сегодня в 13:05
      Байкал-38
      Байкал-38 ответил Vave666
         14 / 828
      сегодня в 13:01
      Лучше президент - шоумен, чем вот эта наша псевдопатриотическая шайка со скрепами и рпц(фсб) и нашим с тобой баблом! Особенно смешно, что ник у тебя китайский)))
      А ты часом не 25% клоун (https://www.soccer.ru/users/25procentnyy-kloun)?
      Ну ты точно не с России если Байкал за китайское слово принимаешь, любой уважающий сам себя россиянин такого не скажет, так как знает свою историю и страну.
      Мне с такими общаться нет желания, давай в игнор!
      вячеслав остапенко
      вячеслав остапенко
         276 / 828
      сегодня в 13:00
      Согласен с Бахеревым
      Байкал-38.
      Байкал-38. ответил LOpp
         87 / 828
      сегодня в 12:52
      зато у нас не клоун.
      Ты же со Львова, какой у нас? Давай к нашей стране не пристраивайся!
      ДАША Д
      ДАША Д
         171 / 828
      сегодня в 12:43
      Ничего нового не открыл.
      Союзник противников
      Союзник противников
         20 / 828
      сегодня в 12:33
      "Бывший футболист «Шахтера» Алексей Бахарев, ныне работающий в структуре донецкого клуба" ...
      Уточните,это где : В Донецке,или в "Гурнике" Лемберг???
      Морозовский
      Морозовский ответил STVA 1
         7 / 828
      сегодня в 12:29
      Захотел человек денег заработать , нормальное желание .
      Денег у Ракитского и так навалом - он просто захотел начать их тратить, не оглядываясь, ну, и заодно сбежать с хохляндии, да и ещё подрубить. Зенитовское бельмо ему в помощь!
      Союзник противников
      Союзник противников ответил LOpp
         20 / 828
      сегодня в 12:29
      зато у нас не клоун.
      У нас-нет.Ты что,там у себя,не слышал.что он всю избирательную систему мира в своих руках держит? Он-общемировой тиран,а это хоть величина,а не помойные коты нынешней европейской политики. Пора вам,лишенцам ,на практике помогать бедствующим людям,под лозунгом :"Продай компьютер-помоги ближнему".
      Akvarel
      Akvarel
         174 / 828
      сегодня в 12:29
      А разве на укроине есть украинцы, они давно на грядках в Польше на четвереньках стоят.
      LOpp
      LOpp ответил Арбалет
         11 / 828
      сегодня в 12:25
      Lopp, не прячься под чужим ником, чтобы вести антироссийскую агитацию и болеть за свиней.
      у меня есть своей ник, ты ошибся, Степка.
      ermak6848
      ermak6848
         157 / 828
      сегодня в 12:25
      парень проявил себя не плохо в фк Зенит...
      NEADEKVAT
      NEADEKVAT ответил Vave666
         433 / 828
      сегодня в 12:22
      Лучше президент - шоумен, чем вот эта наша псевдопатриотическая шайка со скрепами и рпц(фсб) и нашим с тобой баблом! Особенно смешно, что ник у тебя китайский)))
      Х его знает - одного поля ягоды. Каста жуликов не даст жить по человечески еще лет 100 лол
      Лакшери
      Лакшери ответил LOpp
         108 / 828
      сегодня в 12:22
      У вас все клоуны , начиная от 25% заканчивая федуном
      Морозовский
      Морозовский
         7 / 828
      сегодня в 12:20
        Арбалет
        Арбалет ответил Vave666
           349 / 828
        сегодня в 12:19
        Лучше президент - шоумен, чем вот эта наша псевдопатриотическая шайка со скрепами и рпц(фсб) и нашим с тобой баблом! Особенно смешно, что ник у тебя китайский)))
        Lopp, не прячься под чужим ником, чтобы вести антироссийскую агитацию и болеть за свиней.
        Семак иди сюда
        Семак иди сюда ответил Boxert
           396 / 828
        сегодня в 12:19
        Где смеяться, любитель тарасовских?
        гуся, ты можешь не смеяться.
        LOpp
        LOpp ответил Байкал-38.
           11 / 828
        сегодня в 12:18
        В помощь им президент клоун.
        зато у нас не клоун.
        STVA 1
        STVA 1
           26 / 828
        сегодня в 12:17
        Захотел человек денег заработать , нормальное желание .
        Boxert
        Boxert ответил Семак иди сюда
           187 / 828
        сегодня в 12:14
        завершу тренерскую карьеру и вернусь в родной Луганск. Буду картошку сажать, черешню собирать и москалям все это втридорога продавать.
        Где смеяться, любитель тарасовских?
        Cimonn
        Cimonn ответил Морозовский
           75 / 828
        сегодня в 12:12
        А у нас "Зенит" - бельмо.
        У вас это в продажном растове ?
        mihaluch
        mihaluch
           54 / 828
        сегодня в 12:11
        На Украине остались одни послушные рабы и их хозяева. Украинцы с головой на плечах давно покинули эту богом обиженную страну.
        Napoleon Bonapart
        Napoleon Bonapart ответил Байкал-38.
           417 / 828
        сегодня в 12:09
        В помощь им президент клоун.
        +1000000000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        КРАСАВЕЦ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        Napoleon Bonapart
        Napoleon Bonapart
           417 / 828
        сегодня в 12:08
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