Дементьев: «Эпоха Фергюсона - лучшее, что было в английском футболе»

Российский спортивный комментатор Кирилл Дементьев поделился мыслями об английском футболе.

Есть ли у меня любимая команда в истории АПЛ ? Понятно, что 70-е я не очень хорошо помню. Скажу так: эпоха Фергюсона – это самое выдающееся, что было в английском футболе. Когда такое долгое доминирование продолжается с разными командами, это невозможно не уважать. Хотя я ни разу не фанат «Манчестер Юнайтед». Конечно, то, что сейчас делают Клопп и Гвардиола, восхищает. Кто в АПЛ мог бы стать идеальным Джеймсом Бондом? Он уже не совсем из АПЛ , но Бекхэм был бы идеальным. Почему бы и нет. Он недавно играл в матче ветеранов « МЮ » и «Баварии», выглядит прекрасно, в отличной форме.