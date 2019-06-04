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Дементьев: «Эпоха Фергюсона - лучшее, что было в английском футболе»

сегодня, 15:43

Российский спортивный комментатор Кирилл Дементьев поделился мыслями об английском футболе.

Есть ли у меня любимая команда в истории АПЛ? Понятно, что 70-е я не очень хорошо помню. Скажу так: эпоха Фергюсона – это самое выдающееся, что было в английском футболе. Когда такое долгое доминирование продолжается с разными командами, это невозможно не уважать. Хотя я ни разу не фанат «Манчестер Юнайтед». Конечно, то, что сейчас делают Клопп и Гвардиола, восхищает. Кто в АПЛ мог бы стать идеальным Джеймсом Бондом? Он уже не совсем из АПЛ, но Бекхэм был бы идеальным. Почему бы и нет. Он недавно играл в матче ветеранов «МЮ» и «Баварии», выглядит прекрасно, в отличной форме.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   7 / 828
сегодня в 16:56
Согласен. Думаю и Остапенко одобрит.
cska plus
cska plus
   5 / 828
сегодня в 16:07
Права Кира.
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