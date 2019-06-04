Фернандес: «Здорово играть не только в Москве и Санкт-Петербурге»

сегодня, 14:24

Защитник сборной России считает, что проведение матчей национальной команды не только в Москве и Санкт-Петербурге является позитивным моментом. Ближайшие матчи сборная России проведет в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 8 и 11 июня в Саранске и Нижнем Новгороде.

Я уже играл в Саранске и Нижнем Новгороде и знаю эти города. Здорово менять места, играть не только в Москве и Санкт-Петербурге. Но честно говоря, мы не так много видим за пределами отеля.