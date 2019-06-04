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Фернандес: «Здорово играть не только в Москве и Санкт-Петербурге»

сегодня, 14:24

Защитник сборной России Марио Фернандес считает, что проведение матчей национальной команды не только в Москве и Санкт-Петербурге является позитивным моментом. Ближайшие матчи сборная России проведет в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 8 и 11 июня в Саранске и Нижнем Новгороде.

Я уже играл в Саранске и Нижнем Новгороде и знаю эти города. Здорово менять места, играть не только в Москве и Санкт-Петербурге. Но честно говоря, мы не так много видим за пределами отеля.

Недавно сообщалось, что сборная России продолжает подготовку к отборочным матчам ЧЕ-2020.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
   97 / 828
сегодня в 16:31
Неважно где играть, главное побеждать.
mihaluch
mihaluch
   54 / 828
сегодня в 16:13
Играть надо здорово и качественно, что в Саранске, что в Москве, что с Сан-Марино, что с Бельгией.
dino-hsv
dino-hsv
   94 / 828
сегодня в 15:52
да за пределами отеля в других городах и смотреть не на что
Лакшери
Лакшери
   108 / 828
сегодня в 15:29
В основе слова Саранск лежит слова сара – болото. Говоря проще, название Саранск означает – место на болотах
FILL3286
FILL3286
   29 / 828
сегодня в 15:14
    mangoх12
    mangoх12
       28 / 828
    сегодня в 14:51
    патриот!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       9 / 828
    сегодня в 14:28
    Удачи сборной и лично Марио!!! Марио всегда в форме!!!
    drug01
    drug01
       85 / 828
    сегодня в 14:26
    Свой человек в сборной
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