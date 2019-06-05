Рэшфорд: «Чемпионат мира был только началом приключения сборной Англии»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии с оптимизмом смотрит в будущее национальной команды.

Если мы хотим стать командой номер один в мире, мы должны обыгрывать лучших соперников.

Есть признаки того, что мы движемся в правильном направлении. Перед чемпионатом мира мы побеждали своих оппонентов и показывали хороший футбол, но когда дело дошло до серьезных соперников, у нас пару раз возникли сложности.

Затем мы сыграли с Испанией и Хорватией, и нам удалось их одолеть. Это доказывает, что мы развиваемся. Чемпионат мира был только началом приключения, а не его концом.