ГлавнаяНовости

Рэшфорд: «Чемпионат мира был только началом приключения сборной Англии»

сегодня, 08:31

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд с оптимизмом смотрит в будущее национальной команды.

Если мы хотим стать командой номер один в мире, мы должны обыгрывать лучших соперников.

Есть признаки того, что мы движемся в правильном направлении. Перед чемпионатом мира мы побеждали своих оппонентов и показывали хороший футбол, но когда дело дошло до серьезных соперников, у нас пару раз возникли сложности.

Затем мы сыграли с Испанией и Хорватией, и нам удалось их одолеть. Это доказывает, что мы развиваемся. Чемпионат мира был только началом приключения, а не его концом.

«Три льва» начали выступление в отборочной стадии Евро-2020 с разгромных побед. Англичане обыграли Чехию (5:0) и Черногорию (5:1). 6 июня команде Гарета Саутгейта предстоит провести поединок Лиги Наций против Нидерландов. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Инфантино: «Мое сердце разбито новостью о смерти Юханссона»
Сегодня, 10:50 Комментарии2
Гризманн: «Я не знаю, когда решится мое будущее»
Сегодня, 10:21 Комментарии7
Хаби Алонсо - о Фабиньо: «Между нами есть небольшое сходство»
Сегодня, 10:16 Комментарии0
Ибрагимович готов помочь Анчелотти в «Наполи»
Сегодня, 10:09 Комментарии7
Клинсманн: «Клопп - идеальный тренер для „Ливерпуля“»
Сегодня, 09:11 Комментарии10
Эдегор: «Главное, чтобы был тренер, который в меня поверит»
Сегодня, 08:54 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДСА
ДСА
   64 / 829
сегодня в 11:02
Вот с Нидерландами и посмотрим на класс англичан.
mihaluch
mihaluch
   45 / 829
сегодня в 10:34
Нидерланды это не Черногория, если пять и пропустят, то пять и забьют.
STVA 1
STVA 1
   27 / 829
сегодня в 09:59
Это как получится ! И раньше были игроки хорошие !
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   91 / 829
сегодня в 08:56
Поколение пришло неплохое, да только так уже было и в 80-х и в нулевых.
Foxes
Foxes
   315 / 829
сегодня в 08:34
Удачи!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100