Рэшфорд: «Чемпионат мира был только началом приключения сборной Англии»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд с оптимизмом смотрит в будущее национальной команды.
Если мы хотим стать командой номер один в мире, мы должны обыгрывать лучших соперников.
Есть признаки того, что мы движемся в правильном направлении. Перед чемпионатом мира мы побеждали своих оппонентов и показывали хороший футбол, но когда дело дошло до серьезных соперников, у нас пару раз возникли сложности.
Затем мы сыграли с Испанией и Хорватией, и нам удалось их одолеть. Это доказывает, что мы развиваемся. Чемпионат мира был только началом приключения, а не его концом.
«Три льва» начали выступление в отборочной стадии Евро-2020 с разгромных побед. Англичане обыграли Чехию (5:0) и Черногорию (5:1). 6 июня команде Гарета Саутгейта предстоит провести поединок Лиги Наций против Нидерландов.