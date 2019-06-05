Бернарду Силва: «В нашей сборной место в старте не гарантировано никому»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии дал комментарий накануне полуфинального матча Лиги Наций против команды Швейцарии.

Конечно, из-за отличного сезона на клубном уровне я был уверен в своём вызове в сборную, и было бы великолепно закончить сезон, взяв титул и с Португалией.

уже приводил эту команду к триумфу (Прим. - Португалия выиграла Евро-2016). Но впереди у нас очень непростая игра со Швейцарией. Однако мы здесь за тем, чтобы победить.

Уровень всех четырёх команд, вышедших в полуфинал, очень высок, и здесь невозможно говорить о фаворитах.

В нашей команде нет игроков, которым было бы гарантировано место в старте. Вызов получили 23 футболиста, и у каждого из них есть возможность внести свой вклад и помочь сборной. Именно за этим они здесь – чтобы помочь нам выиграть турнир.