Инфантино останется на посту президента ФИФА до 2023 года

Президент ФИФА Джанни Инфантино на конгрессе в Париже был переизбран главой организации на новый четырехлетний срок.
Швейцарец был единственным кандидатом, и решение о переизбрании было принято не на основе бумажного голосования, а путем аккламации - делегаты конгресса ФИФА поддержали кандидатуру Инфантино с помощью аплодисментов.
«Спасибо всем - членам моей семьи, друзьям, тем, кто меня любит и ненавидит. Сегодня я люблю вас всех. Спасибо членам совета, вице-президентам, легендам футбола, для меня огромная честь работать в ФИФА, это моя роль. Я буду продолжать любить футбол и работать с вами и для вас, с футболом и для футбола», - прокомментировал свое переизбрание Инфантино.