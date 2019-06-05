Инфантино останется на посту президента ФИФА до 2023 года

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Президент ФИФА Джанни Инфантино на конгрессе в Париже был переизбран главой организации на новый четырехлетний срок.

Швейцарец был единственным кандидатом, и решение о переизбрании было принято не на основе бумажного голосования, а путем аккламации - делегаты конгресса ФИФА поддержали кандидатуру Инфантино с помощью аплодисментов.