ГлавнаяНовости

Инфантино останется на посту президента ФИФА до 2023 года

сегодня, 12:48

Президент ФИФА Джанни Инфантино на конгрессе в Париже был переизбран главой организации на новый четырехлетний срок.

Швейцарец был единственным кандидатом, и решение о переизбрании было принято не на основе бумажного голосования, а путем аккламации - делегаты конгресса ФИФА поддержали кандидатуру Инфантино с помощью аплодисментов.

«Спасибо всем - членам моей семьи, друзьям, тем, кто меня любит и ненавидит. Сегодня я люблю вас всех. Спасибо членам совета, вице-президентам, легендам футбола, для меня огромная честь работать в ФИФА, это моя роль. Я буду продолжать любить футбол и работать с вами и для вас, с футболом и для футбола», - прокомментировал свое переизбрание Инфантино.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Официально«Спасибо за всё, Курбан Бекиевич!» - «Рубин» подтвердил отставку Бердыева
Сегодня, 13:12 Комментарии13
Реабилитация Лопетеги после провала
Сегодня, 12:00Сергей Иванов в блоге Тренерская доляКомментарии1
ОфициальноАдиев ушел из «Анжи»
Вчера, 23:44 Комментарии23
ОфициальноИгнашевич возглавил московский клуб
Вчера, 20:27 ФотоКомментарии19
Официально«Лейпциг» подтвердил расставание с Рангником
Вчера, 17:26 Комментарии4
Рангник покидает «РБ Лейпциг»
Вчера, 14:21 Комментарии4
Обсудить
Все комментарии
Boxert
Boxert
   153 / 827
сегодня в 14:13
Еще 4 года будет Россию доить.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100