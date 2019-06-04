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Лопетеги - главный тренер «Севильи»

сегодня, 12:31

«Севилья» объявила о назначении Хулена Лопетеги на пост главного тренера команды. Сроки контракта с 53-летним специалистом не сообщаются. По слухам, это соглашение на три года.

Последним клубом Лопетеги был «Реал». Он проработал в мадридском клубе с лета по октябрь прошлого года. До этого возглавлял сборную Испании.

«Севилья» в минувшем сезоне заняла 6-е место и выступит в Лиге Европы.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
   63 / 828
сегодня в 17:24
будут сражаться за за 4-ое место с Реалом в следующем сезоне
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Санчо Панса
   63 / 828
сегодня в 17:22
Карьера после Порту у Хулена пошла по нисходящей, конечно. Ладно, посмотрим чего он сможет добиться с Севильей! Надеюсь, что в услугах Промеса он не будет заинтересован)
ниже Реала опуститься будет сложно
bublikyo
bublikyo
   317 / 828
сегодня в 17:02
Удачи ему, жаль что не получилось в Реале, может ему когда-то еще выпадет шанс
Санчо Панса
Санчо Панса
   90 / 828
сегодня в 16:41
Карьера после Порту у Хулена пошла по нисходящей, конечно. Ладно, посмотрим чего он сможет добиться с Севильей! Надеюсь, что в услугах Промеса он не будет заинтересован)
particular
particular
   1 / 828
сегодня в 15:23
В природе - круговорот веществ, а в тренерском деле - круговорот кадров..:))
Тага Дага
Тага Дага
   146 / 828
сегодня в 15:12
Зимой вернётся в реал....
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Дима Головашич
   487 / 828
сегодня в 14:38
У нас вообще часто принято объяснять провалы команд продажей одного игрока. Убрали и всё, сразу по 18 поражений в сезоне!
дело даже не в продаже игрока а в том что клуб только и сделал что отказался усилиться 120млн от продажи рона слиты на одриосола куртуа по 40млн, мариано за 20млн был куплен просто чтобы скамейка не пылилась
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   232 / 828
сегодня в 14:22
Свинси срочно захотелось в стайку.
Ruslan3132
Ruslan3132
   140 / 828
сегодня в 14:20
Удачи
Дима Головашич
Дима Головашич ответил Happyboy Barca
   515 / 828
сегодня в 13:53
смешно читать комменты внизу. . Лопетеги не плохой тренер, при нем у Реала была видна черта и принцип футбола, а он не сломался как тренер, это руководство клуба виновато в том что продав главную звезду купила игроков которые особо погоду в команде не изменили. это при Зидане футбол реала однообразен, навес навес навес и аплодисменты Зидана
У нас вообще часто принято объяснять провалы команд продажей одного игрока. Убрали и всё, сразу по 18 поражений в сезоне!
sir_Alex
sir_Alex ответил 25процентный клоун
   36 / 828
сегодня в 13:43
Квинси заиграет
Хорошо бы!
Akvarel
Akvarel
   174 / 828
сегодня в 13:35
Стыдно, что в Севилье играет тарасовский зулус Суинсси промесский, который регулярно позорит команду и тянет ее в испанский пердив.
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 828
сегодня в 13:29
Квинси заиграет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   13 / 828
сегодня в 13:16
Тренеры ходят по кругу.
Иногда бывает толк, но чаще всего нет...
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   283 / 828
сегодня в 13:10
Не надо было лопетеги убирать. При нем реал играл нормально, много атаковал. Все равно ничего не выиграли.
makkie
makkie
   40 / 828
сегодня в 13:05
Давно пора, может хоть Лопетеги найдет оптимальную позицию Промесу на поле.
Ставить Антоху латералем - это идиотизм!
Sadjon
Sadjon
   300 / 828
сегодня в 13:04
Ну посмотрим как он проявит себя......
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   487 / 828
сегодня в 13:04
смешно читать комменты внизу. . Лопетеги не плохой тренер, при нем у Реала была видна черта и принцип футбола, а он не сломался как тренер, это руководство клуба виновато в том что продав главную звезду купила игроков которые особо погоду в команде не изменили. это при Зидане футбол реала однообразен, навес навес навес и аплодисменты Зидана
FILL3286
FILL3286
   29 / 828
сегодня в 13:02
Пропала Севилья,а стыдно за кобыл и лазурных)))
ОПС
ОПС
   169 / 828
сегодня в 12:54
Будем посмотреть на его работу.
Бестрофейный
Бестрофейный
   284 / 828
сегодня в 12:49
Тренер, типа кареры, бестолковый и позориться любит.
vinyardrip
vinyardrip
   638 / 828
сегодня в 12:48
о 69. 77 дело
vinyardrip
vinyardrip
   638 / 828
сегодня в 12:47
у кого комменты в норм версии не работают?
Roger Young
Roger Young
   320 / 828
сегодня в 12:47
Единственный шанс реабилитироваться после скандала в 2018-ом.
Caniggia
Caniggia
   33 / 828
сегодня в 12:46
Главный неудачник 2018 года взялся развалить ещё одну хорошую команду.
Илья Белкин
Илья Белкин
   350 / 828
сегодня в 12:45
надо время на построение команды, а гляди чё и получится у него
ДСА
ДСА
   70 / 828
сегодня в 12:42
Теперь Реал бы опередить...
Spartak_Rulit
Spartak_Rulit
   463 / 828
сегодня в 12:42
Тут можно только посочувствовать Севильи)
Anisovich
Anisovich
   91 / 828
сегодня в 12:36
Первым делом ему нужно выкинуть промеску зулуса тарасовского вон.
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