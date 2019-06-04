Лопетеги - главный тренер «Севильи»

сегодня, 12:31

«Севилья» объявила о назначении на пост главного тренера команды. Сроки контракта с 53-летним специалистом не сообщаются. По слухам, это соглашение на три года.

Последним клубом Лопетеги был «Реал». Он проработал в мадридском клубе с лета по октябрь прошлого года. До этого возглавлял сборную Испании.

«Севилья» в минувшем сезоне заняла 6-е место и выступит в Лиге Европы.