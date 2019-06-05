Реабилитация Лопетеги после провала

сегодня, 12:00

«Севилья» объявила о назначении Хулена Лопетеги на пост главного тренера. «Соккер.ру» видит в этом шанс для специалиста и для клуба.

Прошлый сезон для «Севильи» получился очень сумбурным и неоднозначным. Андалусийцы сделали ставку на Пабло Мачина. Под его началом команда играла весьма нестабильно, причем перепады были значительными и продолжительными. Разница между хорошей и плохой игрой одних и тех же игроков оказывалась порой невероятной. Словно их подменяли.

Но руководство клуба сохраняло доверие Мачину, поскольку самые яркие матчи «Севильи» по-настоящему впечатляли и были образцом эффективного атакующего футбола. До сих пор остается загадкой, почему «Севилья» могла выдать сегодня гениальный матч, а завтра быть примером апатии и провальной игры. Какими механизмами в управлении пользовался Мачин, одному ему известно.

В марте сотрудничество с ним прекратилось, поскольку прогресса в чемпионате не намечалось – «Севилья» продолжала бороться где-то в районе шестого места, а в Лиге Европы случился грубейший провал – вылет в 1/8 финала от «Славии». Такого в клубе, где Лига Европы считается чуть ли не профильным турниром, простить не могли.

Тренерское бремя на себя взвалил уже ранее возглавлявший «Севилью» и работавший спортивным директором Хоакин Капаррос. Качественного улучшения результатов и игры не последовало. «Севилья» не справилась с главной задачей – не смогла попасть в Лигу чемпионов. Андалусийцы ввязались в игру в поддавки на заключительном отрезке сезона, когда вместе с «Валенсией» и «Хетафе» они ни в какую не хотели занимать четвертое место, теряя очки на ровном месте.

Можно было посочувствовать «Севилье», если бы там была история наподобие той, что развернулась у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», когда идут синхронные победы. Но тут «Севилья» может винить только себя, потому что все три участника гонки спотыкались, теряли очки, а могли пользоваться спокойно осечками конкурентов и занимать легко четвертое место. В итоге оно должно было кому-то достаться и удачливее оказалась «Валенсия», опередившая «Хетафе» и «Севилью» на каких-то два очка. Андалусийцам же остается снова штурмовать Лигу Европы на следующий сезон.

После такого неоднозначного сезона «Севилье» нужна хорошая реабилитация и возвращение к стабильной качественной игре. Что интересно, она ее уже показывала, то есть способна на это, но как извлекать такой футбол из себя на регулярной основе – эту задачу предстоит решить Лопетеги. Которому тоже требуется новый вызов для получения реабилитации в глазах футбольной общественности. Ведь за прошлый год он умудрился с вершины футбола скатиться в пропасть.

Не каждый тренер получает возможность работать со сборной Испании в год чемпионата мира и с «Реалом» после трех подряд побед в Лиге чемпионов. По сути, Лопетеги забрался на пик. Но как же неудачно с него он плюхнулся. Вылет из сборной Испании Лопетеги вспоминает до сих пор. С этой командой он подходил к чемпионату мира в статусе одного из фаворитов турнира. Но когда в Федерации узнали, что Лопетеги уже договорился о работе в «Реале» после мундиаля, ему гордо указали на дверь прямо накануне чемпионата мира:

Кто-то мог подумать, что я по своей инициативе ушел из сборной, но я никак не мог принять такого решения, так как работа в сборной - это великая мечта и огромная ответственность. Случилось так, что меня попросту выгнали оттуда.

Это больно, обидно и крайне нелепо. По какой-то глупости вылететь из сборной, с таких перспективных позиций. Стоило ведь только около месяца потерпеть с объявлением о переходе в «Реал». Конечно, руководство мадридского клуба тоже ответственно за эту «подставу». Но ладно. Это можно пережить, особенно когда у тебя такой вызов – клуб, выигравший трижды кряду Лигу чемпионов. Лопетеги умудрился и тут опростоволоситься.

Тоже отчасти по вине руководства клуба, которое гонялось за Тибо Куртуа зачем-то вместо поиска замены Криштиану Роналду. Тренер не проявил в своих желаниях настойчивости либо же сам искренне верил в то, что говорил. А утверждал он, что те пачки голов, которые стабильно забивал португалец в прошлом, должны равномерно теперь распределять между собой другие футболисты. Как видим, не получилось, поэтому Лопетеги и оттуда вылетел раньше срока. Здесь он тоже считает себя жертвой:

У нас был очень хороший старт, мы провели несколько блестящих матчей. Но затем были три недели, в которых нам очень сильно не везло перед воротами соперника в матчах, где мы были лучшей командой. Такие вещи могут случиться с любым клубом. Мы понимали, что у нас ещё есть время всё исправить, и у нас было кое-что очень важное – абсолютная преданность игроков своему делу.

После ухода из «Реала» Лопетеги не смог быстро найти новый клуб. Да ему, наверное, этого и не нужно было. Такие пощечины требуют времени, чтобы прийти в себя – сразу бросаться к новым вызовам было бы опрометчиво. Хотя периодически всплывали слухи о тех или иных клубах. Особенно настойчиво его сватали в «Баварию», так что боссам мюнхенского клуба приходилось отдельно опровергать эти слухи. В результате Лопетеги дотерпел до предложения от «Севильи».

И этот вариант кажется оптимальным. Потому что у «Севильи» отличная ресурсная база во всех смыслах, эта команда не в кризисе, она требует настройки, которая может показать, насколько крут тренер. Это не топ, от которого затребуют чемпионства, но и не середняк, после работы в котором останется скитаться по другим таким же клубам из середины турнирной таблицы – такая участь настигла многих тренеров. «Севилья» - это новый трамплин для тренера. И если он чего-то стоит, то лучшего места, чтобы показать это, нет. А еще один провал сделает Лопетеги тренером-середняком окончательно.