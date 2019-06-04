Адиев ушел из «Анжи»

Наставник «Анжи» покинул свой пост.

У специалиста истек срок контракта с махачкалинским клубом.

Магомед Мусаевич Адиев возглавил команду в непростой для нее период ровно год назад. За это время Адиев построил в Махачкале конкурентоспособный коллектив, который с честью пережил тяжелейший год в истории клуба.

«Анжи» под руководством Адиева одержал в сезоне РПЛ -2018/19 пять побед и набрал 21 очко, заняв 15-е место в турнирной таблице. Но главной победой этого коллектива, безусловно, стали уважение и почет, которыми прониклись к махачкалинцам не только болельщики в Дагестане, но и любители футбола во всей России. Адиев стал для Дагестана по-настоящему народным тренером, которого любит и ценит каждый болельщик «Анжи».

Руководство «Анжи» от всей души благодарит тренера за проделанную работу и желает больших успехов в его дальнейшей карьере. Пусть этот год в «Анжи» станет плацдармом для достижения новых высот и отправной точкой в карьере большого тренера.