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Адиев ушел из «Анжи»

вчера, 23:44

Наставник «Анжи» Магомед Адиев покинул свой пост.

У специалиста истек срок контракта с махачкалинским клубом

Магомед Мусаевич Адиев возглавил команду в непростой для нее период ровно год назад. За это время Адиев построил в Махачкале конкурентоспособный коллектив, который с честью пережил тяжелейший год в истории клуба. 

«Анжи» под руководством Адиева одержал в сезоне РПЛ-2018/19 пять побед и набрал 21 очко, заняв 15-е место в турнирной таблице. Но главной победой этого коллектива, безусловно, стали уважение и почет, которыми прониклись к махачкалинцам не только болельщики в Дагестане, но и любители футбола во всей России. Адиев стал для Дагестана по-настоящему народным тренером, которого любит и ценит каждый болельщик «Анжи».

Руководство «Анжи» от всей души благодарит тренера за проделанную работу и желает больших успехов в его дальнейшей карьере. Пусть этот год в «Анжи» станет плацдармом для достижения новых высот и отправной точкой в карьере большого тренера.

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   814 / 833
сегодня в 01:53
Хороший тренер.
Gahi
Gahi
   278 / 833
сегодня в 01:07
Молодец достойно вел себя и до конца с командой был. Удачи
311
311 ответил Морозовский
   22 / 833
сегодня в 00:12
Пешком?
И голый
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   12 / 833
сегодня в 00:05
Удачи обоим...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   12 / 833
сегодня в 00:03
Удачи и ему, и Анжи...
beefs
beefs
   155 / 833
вчера в 23:51
Конец Анжи...
Морозовский
Морозовский
   7 / 833
вчера в 23:46
Пешком?
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