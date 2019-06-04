Игнашевич возглавил московский клуб

Новым главным тренером «Торпедо», как и ожидалось, стал бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич. Стороны подписали контракт по схеме «1+1».
Напомним, что клуб в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ.
Новым главным тренером «Торпедо», как и ожидалось, стал бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич. Стороны подписали контракт по схеме «1+1».
Напомним, что клуб в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ.
Где конские там неудача
головин - замалым не вылетели
леня космонавт -- ы ЧШ замалым не вылетели
леня пончик в витесе - вылет с ЛЕ
ПРОСТО СТЫДНО ЗА КОБЫЛ((((
Где конские там неудача
головин - замалым не вылетели
леня космонавт -- ы ЧШ замалым не вылетели
леня пончик в витесе - вылет с ЛЕ
ПРОСТО СТЫДНО ЗА КОБЫЛ((((
А торпедо, судя по всему, в фнл ненадолго. Сезон максимум.
А торпедо, судя по всему, в фнл ненадолго. Сезон максимум.