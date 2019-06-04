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Игнашевич возглавил московский клуб

сегодня, 20:27

Новым главным тренером «Торпедо», как и ожидалось, стал бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич. Стороны подписали контракт по схеме «1+1».

Напомним, что клуб в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ.

Игнашевич возглавил московский клуб

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Все комментарии
beefs
beefs
   152 / 830
сегодня в 22:20
С Новой футбольной жизнью, нервной но интересной...
SHMEL
SHMEL
   325 / 830
сегодня в 22:14
Мои поздравления Сергею.Удачи в тренерской карьере.
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 830
сегодня в 22:08
Ждали этого.Удачи.
311
311
   22 / 830
сегодня в 21:59
Надо выводить Торпедо в вышку, клуб с историей! Ещё бы Ротор кто бы вывел!)
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 830
сегодня в 21:50
Удачи
Kresi frok
Kresi frok
   236 / 830
сегодня в 21:24
Не потянет!
Морозовский
Морозовский
   7 / 830
сегодня в 21:24
Успехов "Торпедо" с любым тренером!
Байкал-38
Байкал-38
   18 / 830
сегодня в 21:23
Удачи, у тебя должно получиться!!!
viv
viv
   660 / 830
сегодня в 21:06
Зря Игнашевич подписался за этот клуб ФНЛ....
ДСА
ДСА
   62 / 830
сегодня в 20:59
Похоже втордив через сезон обеспечен
FILL3286
FILL3286
   29 / 830
сегодня в 20:59
Вылет Торпедо в пфл однозначное!
Где конские там неудача
головин - замалым не вылетели
леня космонавт -- ы ЧШ замалым не вылетели
леня пончик в витесе - вылет с ЛЕ
ПРОСТО СТЫДНО ЗА КОБЫЛ((((
Foxes
Foxes
   333 / 830
сегодня в 20:53
Торпедо великий клуб!
BenderBender
BenderBender ответил Питер Ман
   231 / 830
сегодня в 20:45
Думаю, и ЦСКА надо расформировать.
А торпедо, судя по всему, в фнл ненадолго. Сезон максимум.
Питер Ман
Питер Ман
   539 / 830
сегодня в 20:37
Торпедо - это что такое? Зачем в маскве столько политпроектов нужно? Считаю, надо оставить наших друзей Цска и Локомотив можно, остальные проекты расформировать
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