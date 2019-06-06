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Облак: «Я продлил контракт с „Атлетико“, но это ничего не меняет»

сегодня, 00:06

Вратарь «Атлетико» Ян Облак намекнул, что он по-прежнему может покинуть клуб, несмотря на недавнее продление контракта с «кольчонерос» до 2023 года.

Я продлил контракт, но он ничего не меняет. Пока амбиции «Атлетико» совпадают с моими, я буду здесь. Я остался, потому что наши цели идентичны. Да, некоторые могли подумать, что амбиции клуба уменьшились, ведь уходит ряд важных игроков, но я уверен, клуб сделает всё, чтобы купить на их место отличную замену.

В минувшем сезоне словенец провел 46 матчей за «Атлетико», в которых пропустил 38 голов.

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Zlatan35
Zlatan35
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сегодня в 01:08
Классный вратарь.
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