Облак: «Я продлил контракт с „Атлетико“, но это ничего не меняет»

сегодня, 00:06

Вратарь «Атлетико» намекнул, что он по-прежнему может покинуть клуб, несмотря на недавнее продление контракта с «кольчонерос» до 2023 года.

Я продлил контракт, но он ничего не меняет. Пока амбиции «Атлетико» совпадают с моими, я буду здесь. Я остался, потому что наши цели идентичны. Да, некоторые могли подумать, что амбиции клуба уменьшились, ведь уходит ряд важных игроков, но я уверен, клуб сделает всё, чтобы купить на их место отличную замену.

В минувшем сезоне словенец провел 46 матчей за «Атлетико», в которых пропустил 38 голов.