«Челси» согласился продать Азара «Реалу» за 100 млн евро

В Англии сообщают, что в среду вечером «Реалу» удалось сократить стоимость трансфера Эдена Азара до 100 млн евро. Также «Челси» может получить за своего полузащитника дополнительные деньги за счет бонусов, прописанных в договоре. В ближайшие дни о сделке будет объявлено официально.
Таким образом, бельгиец станет третьим летним новичком «сливочных» после Эдера Милитао и Луки Йовича.
Ранее сообщалось, что переход Азара в «Реал» находится под угрозой срыва.
Как на дешёвом базаре епта.
Как на дешёвом базаре епта.