«Челси» согласился продать Азара «Реалу» за 100 млн евро

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В Англии сообщают, что в среду вечером «Реалу» удалось сократить стоимость трансфера до 100 млн евро. Также «Челси» может получить за своего полузащитника дополнительные деньги за счет бонусов, прописанных в договоре. В ближайшие дни о сделке будет объявлено официально.

Таким образом, бельгиец станет третьим летним новичком «сливочных» после Эдера Милитао и Луки Йовича.

Ранее сообщалось, что переход Азара в «Реал» находится под угрозой срыва.