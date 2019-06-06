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«Челси» согласился продать Азара «Реалу» за 100 млн евро

сегодня, 08:37

В Англии сообщают, что в среду вечером «Реалу» удалось сократить стоимость трансфера Эдена Азара до 100 млн евро. Также «Челси» может получить за своего полузащитника дополнительные деньги за счет бонусов, прописанных в договоре. В ближайшие дни о сделке будет объявлено официально.

Таким образом, бельгиец станет третьим летним новичком «сливочных» после Эдера Милитао и Луки Йовича.

Ранее сообщалось, что переход Азара в «Реал» находится под угрозой срыва.

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Все комментарии
FERIS
FERIS
   126 / 811
сегодня в 09:11
Надеюсь что вопрос с переходом Азара в Реал уже решён.
No problem
No problem
   118 / 811
сегодня в 08:54
Да задрали эти слухи уже.
Как на дешёвом базаре епта.
Novograd
Novograd
   438 / 811
сегодня в 08:48
Ну такое одно названте за тебя бегать не будет
Байкал-38
Байкал-38
   20 / 811
сегодня в 08:45
Что завтра скажут?
Павел Амурский
Павел Амурский
   189 / 811
сегодня в 08:37
Сколько можно его продавать, так он и на пенсию уйдет не проданным?
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