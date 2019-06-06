Кириченко: «Вопрос только в том, сколько голов забьем Сан-Марино»

Бывший игрок сборной России поделился ожиданиями от матча отбора к Евро-2020, в котором российская дружина примет в Саранске команду Сан-Марино. Встреча состоится 8 июня.

Единственные вопросы относительно матча против Сан-Марино — на какой минуте наша сборная забьет первый гол и сколько их будет всего. Уверен, никаких проблем у наших ребят не возникнет. Что касается новичков, то Бакаев и Мирзов как раз отлично подходят для этого матча. Соперник будет много защищаться, а оба этих футболиста обладают хорошим дриблингом и умеют обострять. Поэтому их дебют уже в игре с Сан-Марино вполне реален, но решение за главным тренером.