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Кириченко: «Вопрос только в том, сколько голов забьем Сан-Марино»

сегодня, 00:16
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб Сан-МариноСан-Марино08.06.2019 в 19:00 Не начался

Бывший игрок сборной России Дмитрий Кириченко поделился ожиданиями от матча отбора к Евро-2020, в котором российская дружина примет в Саранске команду Сан-Марино. Встреча состоится 8 июня.

Единственные вопросы относительно матча против Сан-Марино — на какой минуте наша сборная забьет первый гол и сколько их будет всего. Уверен, никаких проблем у наших ребят не возникнет. Что касается новичков, то Бакаев и Мирзов как раз отлично подходят для этого матча. Соперник будет много защищаться, а оба этих футболиста обладают хорошим дриблингом и умеют обострять. Поэтому их дебют уже в игре с Сан-Марино вполне реален, но решение за главным тренером.

Матч обслужит шведская бригада арбитров

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