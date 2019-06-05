Адиев: «Вопрос расширения РПЛ следует отложить до лучших времен»

Бывший наставник «Анжи» высказался против расширения РПЛ с 16 до 18 команд.

На сегодняшний день это утопия. Со спортивной точки зрения для нашей большой страны нормально иметь в Премьер-Лиге 18 команд. Добавится еще четыре тура – это же хорошо. Но по финансовой составляющей мы пока не готовы к расширению. Вы даже посмотрите на ФНЛ . Вот сейчас «Тамбов» вышел в Премьер-Лигу, но нельзя же сказать, что клуб полностью готов к элитному дивизиону. Еще есть ряд организационных вопросов, которые ему предстоит решить. Дай Бог, чтобы все у них получилось. Так что нужно очень осторожно подходить к вопросу изменения формата РПЛ .

Вопрос расширения отложить до лучших времен. Надо дождаться, когда наши клубы станут финансово более устойчивыми.