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Адиев: «Вопрос расширения РПЛ следует отложить до лучших времен»

сегодня, 22:55

Бывший наставник «Анжи» Магомед Адиев высказался против расширения РПЛ с 16 до 18 команд.

На сегодняшний день это утопия. Со спортивной точки зрения для нашей большой страны нормально иметь в Премьер-Лиге 18 команд. Добавится еще четыре тура – это же хорошо. Но по финансовой составляющей мы пока не готовы к расширению. Вы даже посмотрите на ФНЛ. Вот сейчас «Тамбов» вышел в Премьер-Лигу, но нельзя же сказать, что клуб полностью готов к элитному дивизиону. Еще есть ряд организационных вопросов, которые ему предстоит решить. Дай Бог, чтобы все у них получилось. Так что нужно очень осторожно подходить к вопросу изменения формата РПЛ.

Вопрос расширения отложить до лучших времен. Надо дождаться, когда наши клубы станут финансово более устойчивыми.

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