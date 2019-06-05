Геркус: «Увеличение количества клубов РПЛ – наша стратегическая задача»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию о том, что РПЛ могут расширить до 18 команд.

Тема расширения РПЛ с 16 до 18 клубов на сегодня является самой дискуссионной в российском футбольном сообществе. На мой взгляд, увеличение количества клубов РПЛ – наша стратегическая задача. Но подходить к этой реформе нужно постепенно. На сегодня 16 клубов в РПЛ – это идеальная схема проведения турнира. Мы видим, что европейский футбол с каждым годом становится всё более конкурентным. Чтобы нам выдержать эту прогрессивную гонку, необходимо как минимум сохранить уровень конкуренции внутри самой лиги. Сначала укрепить фундамент, а затем уже идти вперёд. ⠀ Первоочередной задачей в этом проекте вижу реформирование ФНЛ , которая автоматически станет катализатором расширения РПЛ .