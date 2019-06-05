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Геркус: «Увеличение количества клубов РПЛ – наша стратегическая задача»

сегодня, 19:32

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию о том, что РПЛ могут расширить до 18 команд.

Тема расширения РПЛ с 16 до 18 клубов на сегодня является самой дискуссионной в российском футбольном сообществе. На мой взгляд, увеличение количества клубов РПЛ – наша стратегическая задача. Но подходить к этой реформе нужно постепенно. На сегодня 16 клубов в РПЛ – это идеальная схема проведения турнира. Мы видим, что европейский футбол с каждым годом становится всё более конкурентным. Чтобы нам выдержать эту прогрессивную гонку, необходимо как минимум сохранить уровень конкуренции внутри самой лиги. Сначала укрепить фундамент, а затем уже идти вперёд. ⠀ Первоочередной задачей в этом проекте вижу реформирование ФНЛ, которая автоматически станет катализатором расширения РПЛ.

В ФНЛ необходимо выводить на новый уровень буквально всё: от разработки новой системы премирования команд за достижение результата до лицензирования стадионов, а вместе с тем и повышения уровня посещаемости. Рост конкуренции в ФНЛ заставит более пристальное внимание обратить на менеджмент клубов, что приведёт к главной цели – повышению среднего уровня игры команд. И только тогда можно будет рассмотреть вопрос увеличения количества клубов в РПЛ. ⠀ А пока РПЛ обрела необходимый баланс между борьбой за пять еврокубковых мест, в которой участвуют до 10 команд, и борьбой за выживание, в которую вовлечены остальные шесть клубов.

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Все комментарии
OLESOCC
OLESOCC
   388 / 829
сегодня в 20:34
Я бы уменьшил до 16 и отменил лимит.
beefs
beefs
   138 / 829
сегодня в 20:07
Болтовня, что же Вам мешает?
Kerri
Kerri
   294 / 829
сегодня в 19:56
Полная глупость сравнивать Россию и Европу. Там страны карлики. Три или четыре часа на автобусе и ты на гостевом стадионе. У нас расстояния в разы больше. Попробуй из центра России прокатиться например в Красноярск и обратно. Ну добавились бы еще два клуба и что это даст. Конкуренцию - нет, будет очередной лифт.
Sayman89
Sayman89
сегодня в 19:49
Не согласен с Ильёй. На мой взгляд по уровню игры в фнл найдуться 4-6 клубов способных побороться за выживание в Рпл. Но как сказал кто-то другой - не стоить плодить нищету. Так вот клубы фнл надо готовить финан
Ruslik1982
Ruslik1982
   51 / 829
сегодня в 19:33
если увеличить до 32 команд то откатов можно будет получать в 2 раза больше
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