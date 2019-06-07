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Нидерланды победили Англию в 1/2 финала Лиги Наций, Промес забил гол

сегодня, 00:23
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В полуфинале Лиги Наций Нидерланды обыграли Англию и встретятся в финале с Португалией. Англия же сразится за третье место со Швейцарией.

Гимараеш, стадион «Афонсо Энрике».

Нидерланды - Англия - 3:1 (0:1)
Голы: де Лигт 73, Уокер 97 (автогол), Промес 114 - Рэшфорд 32 (пенальти)

Нидерланды: Силлессен, Думфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд, де Рон (ван де Бек 68), де Йонг (Стротман 114), Бергвейн (Проппер 91), Вейналдум, Бабел (Промес 68), Депай
Главный тренер: Куман Рональд.

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Чилуэлл, Делф (Хендерсон 77), Райс (Алли 106), Баркли, Стерлинг, Рэшфорд (Кейн 46), Санчо (Лингард 61)
Главный тренер: Саутгейт Гарет.

Предупреждения: де Лигт 30, Думфрис 45, Кейн 70, ван де Бек 106.

Судья: Турпен Клеман.

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   567 / 816
сегодня в 01:08
Тем интереснее будут финал
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   34 / 816
сегодня в 00:59
Кейн и Алли снова 79а4ись перед красными)
Ice van Reed
Ice van Reed
   231 / 816
сегодня в 00:59
Болельшики Нидерландов и сех игроков ее составляющей с победой!!!
Ромка Пупкин
Ромка Пупкин ответил John_Wick
сегодня в 00:55
Ну да Ван дейк и Роналду. Куда уж там Месси с ними тягаться, который в жало затащил чемпионат и в лч дл полуфинала. И там он кстати тоже лучший бомбардир. Роналду даже в тройке не должно быть, явно провел худший сезон за последние 10 лет. Только вчера увидел его первый индивидуально созданный гол за сезон, а так же первый гол со штрафного за сезон. Ван Дейк и Месси будут разыгрывать зм, но защитникам редко их дают, потому скорее всего обладателем станет именно Месси. Индивидуально с ним за сезон никто не сравнится.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   242 / 816
сегодня в 00:53
Промеску выпустили на 68 минуте, а до этого он в раздевалке всей сборной носки стирал.
eleven LC
eleven LC ответил da da da 1
   86 / 816
сегодня в 00:53
я не думал что тебе нужно уточнять,хорошо!
5 из 7 сборных которые я назвал выиграли все чемпионаты мира в 21 веке,а Бельгия и Аргентина даже по составу топ сборные,а Англия исторически неудачник больших турниров,в прошлом году вышли в полуфинал чм 2018 впервые за 30 лет,это о чём то тебе говорит?
А чемпионат Европы Англия не выигрывала никогда!
mat73
mat73
   280 / 816
сегодня в 00:51
Промесе вернуть обратно!
Впрочем как и тренеров - Карреру и Кононова. Всех по прежним клубам!
Valeleo
Valeleo ответил da da da 1
   144 / 816
сегодня в 00:49
Промес лучший сильнейший(не лучший) в истории РПЛ,говорю как человек далекий от РПЛ
Вот потому и говоришь такую ерунду.
da da da 1
da da da 1 ответил eleven LC
   190 / 816
сегодня в 00:44
Сборные которые я назвал выиграли все чемпионаты мира в 21 веке и любая из них сильнее Англии и кстати Голландию я не называл у них новое поколение так что сам понимаешь,я даже Португалию топ сборной не считаю,убери от туда Роналду и всё! А вот у Аргентины мощный состав и я не понимаю почему они всё время проигрывают в финалах,может ты знаешь?
да?)
интересно,когда это Аргентина и Бельгия выиграли ЧМ в 21 веке?я что то упустил?))
Князь вернулся
Князь вернулся ответил Y.N.W.A.
   504 / 816
сегодня в 00:44
Куда тебя понесло) мне это неинтересно) Я про футбол.
Так ты смотришь футбол, где на угловых флажках и капитанских повязках цвета ЛГБТ, при этом говоришь мне, что меня понесло. Я этот содом не смотрю. Аха-ха)
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Князь вернулся
   19 / 816
сегодня в 00:42
Куда тебя понесло) мне это неинтересно)
Я про футбол.
Князь вернулся
Князь вернулся
   504 / 816
сегодня в 00:41
Наглосаксы после такого матча должны и сами застрелится, без снайперов. Аха-ха)
Ice van Reed
Ice van Reed
   231 / 816
сегодня в 00:41
Португалия - Нидерланды!!! вспомните 2006 люди! Это Самое Ядерное противостояние!!!
da da da 1
da da da 1
   190 / 816
сегодня в 00:40
к слову о финале,Голландия это "клиенты" Португалии,примерно как сама Португалия "клиенты"для Испании,а Испания клиент Франции до недавнего времени))в историческом масштабе))
eleven LC
eleven LC ответил da da da 1
   86 / 816
сегодня в 00:38
Сборные которые я назвал выиграли все чемпионаты мира в 21 веке и любая из них сильнее Англии и кстати Голландию я не называл у них новое поколение так что сам понимаешь,я даже Португалию топ сборной не считаю,убери от туда Роналду и всё!
А вот у Аргентины мощный состав и я не понимаю почему они всё время проигрывают в финалах,может ты знаешь?
Ruslik1982
Ruslik1982
   54 / 816
сегодня в 00:38
тяжело будет смотреть финал глорам Кристины - с одной стороны хочется чтобы Роналду отгрузил пару штук, с другой стороны это похоронит надежды на золотой мяч для Ван Дейка и его получит так ненавистный Месси )
Князь вернулся
Князь вернулся ответил Y.N.W.A.
   504 / 816
сегодня в 00:38
У вас столько отцов в Италии, что не знаю кого назвать. Дети Полка из серии Б)
Отцов только в англии много, там приветствуют однополые браки, поэтому видимо и ноги у них из ср@ки. Аха-ха)
Дрючик 76
Дрючик 76
   336 / 816
сегодня в 00:37
Финал будет не предсказуемый Голландия против Роналду,у Португалии больше никто не играет)
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил eleven LC
   54 / 816
сегодня в 00:36
Я вобще не считаю Англию топ сборной,это крепкий середняк и сегодня она это доказала! В финале будут ван Дейк против Роналду,это будет интересно!
Роналду накидает ему пару золотых мячей
milan-f
milan-f ответил Шишанутый
   331 / 816
сегодня в 00:36
Бегунки в пролете, отлично! Саутгей давай до свидания!! С победой Голландия!!!
    allemz
    allemz ответил spartach091
       57 / 816
    сегодня в 00:36
    7 у англичан мощнейшее днище, та еще такой номер взял
      вячеслав остапенко
      вячеслав остапенко
         213 / 816
      сегодня в 00:35
      Поздравляю Нидерланды с победой
      da da da 1
      da da da 1 ответил eleven LC
         190 / 816
      сегодня в 00:34
      Испания,Бразилия,Италия,Аргентина,Франция,Германия,Бельгия
      и по каким критериям у тебя сейчас Италия,да та же Голландия пропустившая 2 турнира ТОП сборная?)
      а если ты имеешь ввиду исторически,то и Англия ТОП сборная))
      spartach091
      spartach091
         119 / 816
      сегодня в 00:34
      7 у англичан мощнейшее днище, та еще такой номер взял
      Y.N.W.A.
      Y.N.W.A. ответил Князь вернулся
         19 / 816
      сегодня в 00:33
      У вас столько отцов в Италии, что не знаю кого назвать. Дети Полка из серии Б)
      Князь вернулся
      Князь вернулся ответил Мистер Галактикус
         504 / 816
      сегодня в 00:32
      В финале за Голландию однозначно. После провального не выхода на евро и ЧМ, это будет триумфальное возвращение великой сборной!
      Это же предательство с твоей стороны. Наглосаксы ведь вас поддерживают))
      Князь вернулся
      Князь вернулся ответил Y.N.W.A.
         504 / 816
      сегодня в 00:32
      Ну и отлично. У кого в составе было больше игроков Ливерпуля, те и победили)
      Дети Скомины и тут на коне? Аха-ха)
      Мистер Галактикус
      Мистер Галактикус
         639 / 816
      сегодня в 00:32
      В финале за Голландию однозначно. После провального не выхода на евро и ЧМ, это будет триумфальное возвращение великой сборной!
      Kirill Erokhin
      Kirill Erokhin
         101 / 816
      сегодня в 00:32
      Зря Куман, Ван Дер Бека оставил на замене, как только он вышел Нидерланды стали играть аля Аякс нынешнего сезона. С победой Голландцев,англичане, как всегда проигрывают в полуфиналах, как на ЧМ 90 и ЧЕ 96.
      Ice van Reed
      Ice van Reed
         231 / 816
      сегодня в 00:32
      Я тот кто выступал против Промеса в этом матче! Называя его "Черной меткой" Сборной, раньшн я не любил Депая и он заиграл, теперь Промес делает свое дело, учитывая, что он забил 2 гола сменю аву на две недели на его изображение! Если в финале отличится то на месяц от финала!!! Нидерланды- Португалия Град финале!!!
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