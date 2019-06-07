Нидерланды победили Англию в 1/2 финала Лиги Наций, Промес забил гол

В полуфинале Лиги Наций Нидерланды обыграли Англию и встретятся в финале с Португалией. Англия же сразится за третье место со Швейцарией.
Гимараеш, стадион «Афонсо Энрике».
Нидерланды - Англия - 3:1 (0:1)
Голы: де Лигт 73, Уокер 97 (автогол), Промес 114 - Рэшфорд 32 (пенальти)
Нидерланды: Силлессен, Думфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд, де Рон (ван де Бек 68), де Йонг (Стротман 114), Бергвейн (Проппер 91), Вейналдум, Бабел (Промес 68), Депай
Главный тренер: Куман Рональд.
Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Чилуэлл, Делф (Хендерсон 77), Райс (Алли 106), Баркли, Стерлинг, Рэшфорд (Кейн 46), Санчо (Лингард 61)
Главный тренер: Саутгейт Гарет.
Предупреждения: де Лигт 30, Думфрис 45, Кейн 70, ван де Бек 106.
Судья: Турпен Клеман.
5 из 7 сборных которые я назвал выиграли все чемпионаты мира в 21 веке,а Бельгия и Аргентина даже по составу топ сборные,а Англия исторически неудачник больших турниров,в прошлом году вышли в полуфинал чм 2018 впервые за 30 лет,это о чём то тебе говорит?
А чемпионат Европы Англия не выигрывала никогда!
5 из 7 сборных которые я назвал выиграли все чемпионаты мира в 21 веке,а Бельгия и Аргентина даже по составу топ сборные,а Англия исторически неудачник больших турниров,в прошлом году вышли в полуфинал чм 2018 впервые за 30 лет,это о чём то тебе говорит?
А чемпионат Европы Англия не выигрывала никогда!
Впрочем как и тренеров - Карреру и Кононова. Всех по прежним клубам!
Впрочем как и тренеров - Карреру и Кононова. Всех по прежним клубам!
интересно,когда это Аргентина и Бельгия выиграли ЧМ в 21 веке?я что то упустил?))
интересно,когда это Аргентина и Бельгия выиграли ЧМ в 21 веке?я что то упустил?))
Я про футбол.
Я про футбол.
А вот у Аргентины мощный состав и я не понимаю почему они всё время проигрывают в финалах,может ты знаешь?
А вот у Аргентины мощный состав и я не понимаю почему они всё время проигрывают в финалах,может ты знаешь?
Блин, забыл, твоя любимая Испания в76ась, как и твой реаль, ювик, и прочий мусор, ахахахах
позор
Блин, забыл, твоя любимая Испания в76ась, как и твой реаль, ювик, и прочий мусор, ахахахах
позор
а если ты имеешь ввиду исторически,то и Англия ТОП сборная))
а если ты имеешь ввиду исторически,то и Англия ТОП сборная))