Сборная Чили с трудом переиграла Гаити

Сборная Чили в товарищеском поединке победила национальную команду Гаити.
Винья-дель-Мар, стадион Саусалито
Чили - Гаити 2:1 (0:1)
Голы: Варгас 69, Фуэнсалида 71 – Пьерро 26
Чили: Кортес (Арьяс 45), Медель, Марипан (Диас 46), Исла (Опазо 67), Босежур, Павес (Пульгар 46), Арангис (Вальдес 88), Видаль, Фуэнсалида, Варгас, Кастильо (Педро Эрнандес 46).
Главный тренер: Руэда Рейнальдо.
Гаити: Плесид, Аркус, Аде, Жером, Геррье (Херольд Жуниор 88), Алсеус, Этьенн (Кантаве 74), Сабат (Жан-Батист 63), Пьерро (Кристиан 60), Базиль (Эриво 67), Назон (Дезире 72).
Главный тренер: Колла Марк.
Предупреждения: Пьерро 34, Базиль 45, Пульгар 63.
В предыдущей товарищеской встрече чилийцы сыграли вничью со сборной США.