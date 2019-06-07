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Сборная Чили с трудом переиграла Гаити

сегодня, 04:03
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Сборная Чили в товарищеском поединке победила национальную команду Гаити.

Винья-дель-Мар, стадион Саусалито

Чили - Гаити 2:1 (0:1)
Голы: Варгас 69, Фуэнсалида 71 – Пьерро 26

Чили: Кортес (Арьяс 45), Медель, Марипан (Диас 46), Исла (Опазо 67), Босежур, Павес (Пульгар 46), Арангис (Вальдес 88), Видаль, Фуэнсалида, Варгас, Кастильо (Педро Эрнандес 46).
​Главный тренер: Руэда Рейнальдо.

Гаити: Плесид, Аркус, Аде, Жером, Геррье (Херольд Жуниор 88), Алсеус, Этьенн (Кантаве 74), Сабат (Жан-Батист 63), Пьерро (Кристиан 60), Базиль (Эриво 67), Назон (Дезире 72).
Главный тренер: Колла Марк.

Предупреждения: Пьерро 34, Базиль 45, Пульгар 63.

В предыдущей товарищеской встрече чилийцы сыграли вничью со сборной США.

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