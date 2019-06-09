Кирьяков: «Надеюсь, Дзюба останется в „Зените“»

Бывший нападающий сборной России считает, что нападающему «Зенита» лучше не менять клуб.

Ранее сам игрок говорил, что хочет поиграть в Англии.

Надеюсь, что он останется в «Зените». Александр Медведев обозначил позицию клуба, который любой ценой хочет сохранить Дзюбу в команде. Это свидетельствует, что на него надеются. Думаю, «Зенит» сделает всё, чтобы оставить его у себя. Для Лиги чемпионов и сборной важнее, если Дзюба останется в российском чемпионате, нежели перейдет в иностранный. К тому же он сейчас в таком возрасте, что должен постоянно поддерживать свой уровень, коль вышел на него.