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Кирьяков: «Надеюсь, Дзюба останется в „Зените“»

сегодня, 08:41

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков считает, что нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе лучше не менять клуб.

Ранее сам игрок говорил, что хочет поиграть в Англии.

Надеюсь, что он останется в «Зените». Александр Медведев обозначил позицию клуба, который любой ценой хочет сохранить Дзюбу в команде. Это свидетельствует, что на него надеются. Думаю, «Зенит» сделает всё, чтобы оставить его у себя. Для Лиги чемпионов и сборной важнее, если Дзюба останется в российском чемпионате, нежели перейдет в иностранный. К тому же он сейчас в таком возрасте, что должен постоянно поддерживать свой уровень, коль вышел на него.

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   12 / 762
сегодня в 12:23
Елизавете II на днях 93 года исполнилось,подруга в самом соку.
Дзюба может сорваться-дров наломать.
В Удельной как-то спокойнее за соплеменника.
mihaluch
mihaluch
   44 / 762
сегодня в 11:39
Дзюбан не такой глупый чтобы куда-то уходить.
Морозовский
Морозовский ответил Ангел неБесГрешен
   2 / 762
сегодня в 10:16
Если отпустят, то за приличные деньги, на зависть народным...
Да никуда он не уйдёт - и не надейтесь легко от Дзюбы избавиться! Разводит мешок на бабло - дело к пенсии!
No pupsiks
No pupsiks ответил Литейный 4
   16 / 762
сегодня в 10:12
У Дзюбы впереди ещё много приветов Федуну из Зенита. Гыгыгы
И карпину в пердивщик.
Принц тарасовский
Принц тарасовский ответил Морозовский
   33 / 762
сегодня в 10:10
Дзюба должен бросить эту лазурную ватагу рвачей и попробовать себя в футболе, хотя вряд ли - бабло всегда побеждает.
Дзюба пробовал себя в пердивном ростове, сказал, там футбола нет и не будет, одно глупое мужичье.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   17 / 762
сегодня в 09:35
Если отпустят, то за приличные деньги, на зависть народным...
kotmyshka
kotmyshka
   78 / 762
сегодня в 09:33
Куда он денется...
Морозовский
Морозовский
   2 / 762
сегодня в 09:21
Дзюба должен бросить эту лазурную ватагу рвачей и попробовать себя в футболе, хотя вряд ли - бабло всегда побеждает.
КЭТиК
КЭТиК
   122 / 762
сегодня в 09:18
Шансы почти сто процентов.
Литейный 4
Литейный 4
   5 / 762
сегодня в 09:12
У Дзюбы впереди ещё много приветов Федуну из Зенита. Гыгыгы
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   7 / 762
сегодня в 08:55
Надо гнать из башки глупые мысли и желание на 4-м десятке поиграть в Англии.....))
Взрослый парень...должен уже и логику включать....
Тем более я ни разу не слышал фразу "Вулверхемптон - мечты сбываются"...в отличии от "Газпрома"...))

Те кто советует Артёму уехать - навряд ли желают ему лучшего...
Кирьяков - не из их числа...
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   33 / 762
сегодня в 08:49
Кому он в Англии нужен, надоел этот цирк.
STVA 1
STVA 1
   37 / 762
сегодня в 08:46
Может это у него последняя возможность попробовать в Англии , куда он очень хочет . Решать ему .
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