Кирьяков: «Надеюсь, Дзюба останется в „Зените“»

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков считает, что нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе лучше не менять клуб.
Ранее сам игрок говорил, что хочет поиграть в Англии.
Надеюсь, что он останется в «Зените». Александр Медведев обозначил позицию клуба, который любой ценой хочет сохранить Дзюбу в команде. Это свидетельствует, что на него надеются. Думаю, «Зенит» сделает всё, чтобы оставить его у себя. Для Лиги чемпионов и сборной важнее, если Дзюба останется в российском чемпионате, нежели перейдет в иностранный. К тому же он сейчас в таком возрасте, что должен постоянно поддерживать свой уровень, коль вышел на него.
Дзюба может сорваться-дров наломать.
В Удельной как-то спокойнее за соплеменника.
Дзюба может сорваться-дров наломать.
В Удельной как-то спокойнее за соплеменника.
Взрослый парень...должен уже и логику включать....
Тем более я ни разу не слышал фразу "Вулверхемптон - мечты сбываются"...в отличии от "Газпрома"...))
Те кто советует Артёму уехать - навряд ли желают ему лучшего...
Кирьяков - не из их числа...
Взрослый парень...должен уже и логику включать....
Тем более я ни разу не слышал фразу "Вулверхемптон - мечты сбываются"...в отличии от "Газпрома"...))
Те кто советует Артёму уехать - навряд ли желают ему лучшего...
Кирьяков - не из их числа...