Фернандес не перейдет в «Зенит» этим летом

вчера, 18:35

Переход защитника ЦСКА в «Зенит» в это трансферное окно маловероятен. Клуб из Санкт-Петербурга не хочет тратить на возрастного футболиста 20-25 миллионов евро. Осенью Фернандесу исполнится 29 лет.

Ранее сообщалось об интересе к Фернандесу со стороны мадридского «Атлетико».