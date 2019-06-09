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Фернандес не перейдет в «Зенит» этим летом

вчера, 18:35

Переход защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит» в это трансферное окно маловероятен. Клуб из Санкт-Петербурга не хочет тратить на возрастного футболиста 20-25 миллионов евро. Осенью Фернандесу исполнится 29 лет.

Ранее сообщалось об интересе к Фернандесу со стороны мадридского «Атлетико».

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СуКины дети
СуКины дети
вчера в 23:36
надо Кикнадзе подсуетиться
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответил Сергеевич вернулся1
   753 / 768
вчера в 22:48
Чтоб у тех и у этих, губа треснула).
У нас ничего не треснет,
а вот у дырявоносых постоянно рвёт ниже поясницы...огнетушители уже не помогают...
Павел Амурский
Павел Амурский
   33 / 768
вчера в 22:43
В ЦСКА ему лучше.
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
   753 / 768
вчера в 22:36
такое и 3 не надо...
Akvarel
Akvarel
   34 / 768
вчера в 22:09
И не этим летом и не следующим.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Ангел неБесГрешен
   75 / 768
вчера в 22:09
Я умею не только читать, но и думать. Если ЦСКА частный клуб гинера, с чего бы Шувалову суетиться о его величии? А с того, что он заинтересован вернуть назад кредитные деньги. Или отобрать клуб за неуплату...
Думай лучше. наш спор рассудит время, поживём - увидим.
trimetil
trimetil
   306 / 768
вчера в 21:55
Зениту нужен левый защитник, а не правый.
Гавроша
Гавроша ответил VV V
   136 / 768
вчера в 21:53
А что, теперь в Зените считают общие государственные деньги страны ?
А в твоей тарасовке отжатый народный мазут берегут?
Гавроша
Гавроша
   136 / 768
вчера в 21:51
Какое облегчение - а то я уже боялся, что гинер нам навяжет своего старика, а на эти деньги выкупит молодого влашича и еще пару игроков.

Пусть в топ клубы продает, может и купят.
lotsman
lotsman
   515 / 768
вчера в 21:46
А в Зените знают о том, что он собирался в Зенит?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Дед за ЦСКА
   20 / 768
вчера в 21:38
Умейте читать текст, а не выдумывать отсебятину. СДЕЛАТЬ ЦСКА топ -5 в Европе. Считать деньги Шувалов умеет, по этому и выдвинул такую инициативу. А про --отдай деньги ваша выдумка))).
Я умею не только читать, но и думать. Если ЦСКА частный клуб гинера, с чего бы Шувалову суетиться о его величии? А с того, что он заинтересован вернуть назад кредитные деньги.
Или отобрать клуб за неуплату...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Ангел неБесГрешен
   75 / 768
вчера в 21:34
Вот про эту новость я и толковал. Имелось в виду "Отдай долги и будет суперклуб". Или они и на трансферы деньжат В КРЕДИТ будут подгонять?
Умейте читать текст, а не выдумывать отсебятину. СДЕЛАТЬ ЦСКА топ -5 в Европе.
Считать деньги Шувалов умеет, по этому и выдвинул такую инициативу. А про --отдай деньги ваша выдумка))).
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Дед за ЦСКА
   20 / 768
вчера в 21:22
Не печалься, друг любезный, ЕЛГ уже ведёт переговоры с Шуваловым, банк ВЭБ хочет сделать их ЦСКА клуб топ -5 в Европе.))).
Вот про эту новость я и толковал. Имелось в виду "Отдай долги и будет суперклуб".
Или они и на трансферы деньжат В КРЕДИТ будут подгонять?
Zenit_84
Zenit_84 ответил RIR68
   69 / 768
вчера в 21:15
Фернандес старше Зенита)))
Так-то Зениту 94 года)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Ангел неБесГрешен
   75 / 768
вчера в 21:12
Там ВЭБ уже стойку сделал, боятся денежку с гинера недополучить. Мимо ЛЧ тоже пролетели, так что придётся впаривать игроков кого куда можно. Задача Зенита не переплачивать за бразилу...
Не печалься, друг любезный, ЕЛГ уже ведёт переговоры с Шуваловым, банк ВЭБ хочет сделать их ЦСКА клуб топ -5 в Европе.))).
Nikola45
Nikola45
   213 / 768
вчера в 21:08
)) А Зенит его уже пригласил? ))
Жене деньги нужны и эти утки с его стороны ))
Морозовский
Морозовский ответил Doping_87
   1 / 768
вчера в 20:53
Ты думаешь что фанаты Зенита даже читать не умеют? Насколько высокомерны лжецы из Москвы... Даже если не из Москвы, сути не меняет. Ты лжец!
Уважаемый, а ваши тосненские бабушки ещё складываются , чтобы вернуть долги за аренду "Петровича", или уже рассчитались? Мог бы бабулям и манекен подмогнуть!
Jum13
Jum13 ответил Ангел неБесГрешен
   39 / 768
вчера в 20:42
Там ВЭБ уже стойку сделал, боятся денежку с гинера недополучить. Мимо ЛЧ тоже пролетели, так что придётся впаривать игроков кого куда можно. Задача Зенита не переплачивать за бразилу...
Так его в Зенит никто и не собирается продавать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Дед за ЦСКА
   20 / 768
вчера в 20:29
А Марио никуда и не собирался уходить.)))).
Там ВЭБ уже стойку сделал, боятся денежку с гинера недополучить.
Мимо ЛЧ тоже пролетели, так что придётся впаривать игроков кого куда можно.
Задача Зенита не переплачивать за бразилу...
cska1948
cska1948 ответил Дед за ЦСКА
   168 / 768
вчера в 20:16
А Марио никуда и не собирался уходить.)))).
Вот именно! Ни этим летом, ни будущим!
n272nm
n272nm
   240 / 768
вчера в 20:15
Он не нужен Зениту, это очевидно. Тем более за такое астрономическое бабло.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   75 / 768
вчера в 20:06
А Марио никуда и не собирался уходить.)))).
andreika20133
andreika20133 ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
   267 / 768
вчера в 19:59
Да мне до лампочки за сколько они там купили и за сколько продали,деньги то не зенита,а ГАЗПРОМА то есть народные! А то что заработали сверху от паредаса,так это для бомжей не деньги,а копейки(((( Просто стыдно за лазурным всем и всегда!! Удачи.
Ну я и говорил Что без мозгов. Поколение ПЕПСИ.
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил andreika20133
   35 / 768
вчера в 19:54
Ну а тебе даже мозгов не хватило что бы ради тупого ПОРЖАТЬ. Не задуматься что Зенит купил Паредеса за 15 лямов и продал за 45 МИЛИОНОВ ;$$$$$ Но тебе ПОРЖАТЬ ВЕДЬ ВАЖНО????
Да мне до лампочки за сколько они там купили и за сколько продали,деньги то не зенита,а ГАЗПРОМА то есть народные! А то что заработали сверху от паредаса,так это для бомжей не деньги,а копейки(((( Просто стыдно за лазурным всем и всегда!! Удачи.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   51 / 768
вчера в 19:50
Чтоб у тех и у этих, губа треснула).
andreika20133
andreika20133
   267 / 768
вчера в 19:49
Самое смешное что существует договорённость между Зенитом и ЦСКА Не перекупать друг у друга игроков. Это легко проверить т. к мы НИРАЗУ не купили из ЦСКА как и они у нас. Жиркова взяли ( ДЛЯ наредкость Тупого бакланища) через Английский клуб.
морозз
морозз
   55 / 768
вчера в 19:47
Обломали Гинера, в ЛМ не попал ну теперь и Фернандес никому не нужен! А как же и чем же за стадион выплачивать? Тяжелые времена, тяжёлые нравы у Ленорыча!
Leningrad 84
Leningrad 84
   264 / 768
вчера в 19:43
Фернандеса никто и не собирался покупать...
Новости из раздела "трансферные слухи"!
А сумма в 25 млн евриков просто насмешила
Nikola45
Nikola45
   213 / 768
вчера в 19:39
А нужен ли он Зениту? )) Жене нужны Деньги это понятно! А за деньги он кого хочешь продаст!
MAUS
MAUS ответил Doping_87
   130 / 768
вчера в 19:36
Ты думаешь что фанаты Зенита даже читать не умеют? Насколько высокомерны лжецы из Москвы... Даже если не из Москвы, сути не меняет. Ты лжец!
фанаты зенита читают между строк!
🤣
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