Фернандес не перейдет в «Зенит» этим летом

Переход защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит» в это трансферное окно маловероятен. Клуб из Санкт-Петербурга не хочет тратить на возрастного футболиста 20-25 миллионов евро. Осенью Фернандесу исполнится 29 лет.
Ранее сообщалось об интересе к Фернандесу со стороны мадридского «Атлетико».
а вот у дырявоносых постоянно рвёт ниже поясницы...огнетушители уже не помогают...
а вот у дырявоносых постоянно рвёт ниже поясницы...огнетушители уже не помогают...
Пусть в топ клубы продает, может и купят.
Пусть в топ клубы продает, может и купят.
Или отобрать клуб за неуплату...
Или отобрать клуб за неуплату...
Считать деньги Шувалов умеет, по этому и выдвинул такую инициативу. А про --отдай деньги ваша выдумка))).
Считать деньги Шувалов умеет, по этому и выдвинул такую инициативу. А про --отдай деньги ваша выдумка))).
Или они и на трансферы деньжат В КРЕДИТ будут подгонять?
Или они и на трансферы деньжат В КРЕДИТ будут подгонять?
Жене деньги нужны и эти утки с его стороны ))
Жене деньги нужны и эти утки с его стороны ))
Мимо ЛЧ тоже пролетели, так что придётся впаривать игроков кого куда можно.
Задача Зенита не переплачивать за бразилу...
Мимо ЛЧ тоже пролетели, так что придётся впаривать игроков кого куда можно.
Задача Зенита не переплачивать за бразилу...
Новости из раздела "трансферные слухи"!
А сумма в 25 млн евриков просто насмешила
Новости из раздела "трансферные слухи"!
А сумма в 25 млн евриков просто насмешила
🤣
🤣