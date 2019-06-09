Мексиканский клуб интересуется Дзагоевым

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев может продолжить карьеру в мексиканском «Тигресе». Контракт 28-летнего футболиста с московским клубом истекает летом.
Мексиканский клуб может оформить переход Дзагоева в предстоящее летнее трансферное окно. Отмечается, что «Тигрес» может получить игрока в качестве свободного агента.
Дзагоев может стать первым россиянином, который выступит в мексиканском чемпионате. Стоимость игрока оценивается в 13 млн евро.
Ранее Дзагоев рассказал о своем будущем в ЦСКА.
Почему бы не выбрать Мильонариос или Депортес Толима? 😂
Почему бы не выбрать Мильонариос или Депортес Толима? 😂
Если Гинеру дадут мешок овеса и то рад будет.
Если Гинеру дадут мешок овеса и то рад будет.
Удачи Алану в мирной жизни.
Удачи Алану в мирной жизни.