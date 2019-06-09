ГлавнаяНовости

Мексиканский клуб интересуется Дзагоевым

сегодня, 11:59

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев может продолжить карьеру в мексиканском «Тигресе». Контракт 28-летнего футболиста с московским клубом истекает летом.

Мексиканский клуб может оформить переход Дзагоева в предстоящее летнее трансферное окно. Отмечается, что «Тигрес» может получить игрока в качестве свободного агента.

Дзагоев может стать первым россиянином, который выступит в мексиканском чемпионате. Стоимость игрока оценивается в 13 млн евро.

Ранее Дзагоев рассказал о своем будущем в ЦСКА.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиТульский «Арсенал» просмотрит опорника «Ростова»
Сегодня, 13:38 Комментарии4
СлухиХавбек «Ахмата» Исмаэл перейдет в ПАОК
Вчера, 21:09 Комментарии4
Слухи«Краснодар» следит за израильским защитником
Вчера, 19:53 Комментарии3
Агент: «ЦСКА не против продлить аренду Жамалетдинова в „Лехе“»
Вчера, 17:36 Комментарии8
«Зенит» планирует продать Заболотного, Набиуллина и Краневиттера
07 июня Комментарии45
Мане: «„Зальцбург“ планировал продать меня в „Спартак“, но я отказался»
07 июня Комментарии72
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Cimonn
Cimonn
   29 / 762
сегодня в 15:16
Что-то экзотическое появилось в утиных новостях.
Морозовский
Морозовский ответил Верг
   2 / 762
сегодня в 14:56
Нормально там устроится, как на курорте, есть бурито пить текилу, курить марию и хуана
Шаг в сторону - ограбят или в глаз, а то и выкуп, чтобы домой вернуться!
Санчо Панса
Санчо Панса
   91 / 762
сегодня в 14:48
Удивительно, конечно...У Алана было несколько возможностей, чтобы уехать в Европу. Но тут чемпионат Мексики! Да ну нафиг.
minai
minai
   538 / 762
сегодня в 14:39
Там ему дадут мексиканскую шапку.
RamonCSKA
RamonCSKA
   213 / 762
сегодня в 14:35
туда кстати Жиньяк переходил, причём будучи приличным футболистом, он мог спокойно в клуб а-ля Ньюкасл перейти
ABir
ABir
   517 / 762
сегодня в 14:34
Что-то есть в нем мексиканское
спартак 1987
спартак 1987
   290 / 762
сегодня в 14:34
если коням не нужен Дзагоев почему бы не взять им на зло Алана в Спартак? прописать в контракте о возможности его разрыва в односторонем порядке в случае очередной серьёзной травмы или из-за неоправданных удалений футболиста ( мигом психовать на поле перестанет) Спартаку нужен плеймейкер, а денег похоже готовы потратить на покупку очередного полена, а тут Дзагоев, да ещё бесплатно ( в крайний случай его можно будет продать) зная как работают в Спартаке естественно ничего подобного не случится, они могут только выгнать Ерёменко, а потом смотреть как Роман голевые передачи раздаёт. два хрусталя - Дзагоев и Джано глядишь один сезон отыграли поочереди уходя на больничный
ЮЗИК
ЮЗИК
   168 / 762
сегодня в 14:30
Экзотика получается
makkie
makkie
   13 / 762
сегодня в 14:20
Дзагоеву больше подойдет колумбийский чемпионат.
Почему бы не выбрать Мильонариос или Депортес Толима? 😂
OLESOCC
OLESOCC
   390 / 762
сегодня в 14:09
Вот это утка!.. Не смешите мои я извиняюсь!..
VasyaOblomov
VasyaOblomov
   238 / 762
сегодня в 14:08
далековато будет
nikoladolgov
nikoladolgov
   434 / 762
сегодня в 14:05
А почему не в Гондурас ?
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 762
сегодня в 14:02
я бы поехал ,купатьса
RamonCSKA
RamonCSKA
   213 / 762
сегодня в 13:56
ему паспорт никто не отдаст
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   17 / 762
сегодня в 13:54
Там нюхнуть не возбраняется, если не наглеть. А мексы позарились на бесплатное, ща заключат контракт, а через полгодика впарят миллионов за 5. Чем не бизнес?
порт
порт
   550 / 762
сегодня в 13:53
А говорили что когда дзага раскроет полностью свой потенциал, то кони продадут его в топ клуб за огромные бабосы. На успел наверное раскрыться, может Мексика поможет?
Верг
Верг
   329 / 762
сегодня в 13:35
Нормально там устроится, как на курорте, есть бурито пить текилу, курить марию и хуана
ибрагимхалил
ибрагимхалил
   598 / 762
сегодня в 13:31
Если контракт заканчивается о каких миллионах идёт речь ?
Байкал-38
Байкал-38
   19 / 762
сегодня в 13:30
Это круто, пусть едет, amigos.
mugik1973
mugik1973
   188 / 762
сегодня в 13:24
Только паспорт забрать у Гинера пусть не забудет
KaZёL
KaZёL
   428 / 762
сегодня в 13:20
Цдка самый титЮлЕванннИй{есть такой здесь сказочный персонаж} утверждал что за осетина МЮ 100 мильенов предлагал...
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   54 / 762
сегодня в 13:11
Какие 13 млн к черту??
Если Гинеру дадут мешок овеса и то рад будет.
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   54 / 762
сегодня в 13:08
А года полтора назад конюшня говорила,что ТОП игрок и им интересуются Европейские гранды)))) Стыдно за стойло
kotmyshka
kotmyshka
   78 / 762
сегодня в 12:58
Там его окончательно доломают...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   97 / 762
сегодня в 12:45
Не перейдет.
Литейный 4
Литейный 4
   5 / 762
сегодня в 12:42
Дзага больше на больничном к сожалению, чем играет.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   12 / 762
сегодня в 12:38
Кони заездили парня и из сердца вон.
Удачи Алану в мирной жизни.
KaZёL
KaZёL
   428 / 762
сегодня в 12:34
Лучше уж к Гинеру торгашкой на рынке, покупаем свЭжие памЫдоры, пахлЯва!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   415 / 762
сегодня в 12:16
извиняюсь, но кому нужен хрусталь?...
nautilus163
nautilus163
   217 / 762
сегодня в 12:15
Чемпионат у них интересный, но играют грубо! Сломается сразу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100