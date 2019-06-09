Мексиканский клуб интересуется Дзагоевым

сегодня, 11:59

Полузащитник ЦСКА может продолжить карьеру в мексиканском «Тигресе». Контракт 28-летнего футболиста с московским клубом истекает летом.

Мексиканский клуб может оформить переход Дзагоева в предстоящее летнее трансферное окно. Отмечается, что «Тигрес» может получить игрока в качестве свободного агента.

Дзагоев может стать первым россиянином, который выступит в мексиканском чемпионате. Стоимость игрока оценивается в 13 млн евро.