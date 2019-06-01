«Зенит» и «Барселона» летом могут провести товарищеский матч

01 июня 2019, 12:48

«Зенит» может провести товарищеский матч с «Барселоной» в межсезонье, об этом сообщает испанская пресса.

По информации источника, «Барселона» ведет переговоры о товарищеском матче с петербургским клубом. Руководство каталонского клуба рассматривает вариант с поездкой в Россию. В случае достижения договоренности встреча клубов должна состояться 1 августа.