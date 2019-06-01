ГлавнаяНовости

«Зенит» и «Барселона» летом могут провести товарищеский матч

01 июня 2019, 12:48

«Зенит» может провести товарищеский матч с «Барселоной» в межсезонье, об этом сообщает испанская пресса.

По информации источника, «Барселона» ведет переговоры о товарищеском матче с петербургским клубом. Руководство каталонского клуба рассматривает вариант с поездкой в Россию. В случае достижения договоренности встреча клубов должна состояться 1 августа.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Уфа» проведет два сбора в Австрии
03 июня Комментарии2
«Оренбург» проведет два сбора в Австрии
01 июня Комментарии3
ОфициальноЦСКА выйдет из отпуска 14 июня
30 мая Комментарии9
ОфициальноИгроки «Спартака» выйдут из отпуска 14 июня
30 мая Комментарии13
«Урал» проведет летний сбор в Словении
30 мая Комментарии2
«Тамбов» проведет сборы в Белоруссии и Турции
29 мая Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
andreika20133
andreika20133 ответил andreika20133
   333 / 816
вчера в 21:04
Я расширил свой кругозор и в севодняшних новостях соккера опублекована таблица УЕФА где Зенит а 19 месте как обычно в последнии 15лет.
Я понимаю что это больно но Краснадара в в 50 евроклубов небыло никогда Я крайне уважаю Красндар и ЦСКА но эти клубы НИ когда НЕ ПРИБЛИЖАЛИСЬ ПО РЕЙТИНГУ к Зениту. И специально тебе опубликовываю таблицу.
andreika20133
andreika20133 ответил Владимир Дыкин
   333 / 816
вчера в 20:55
Уважаемый, в сезоне 2017-18 г.г. "Зенит" на 25-27 местах и эту информацию я упомянул в своем комментарии. Но в сезоне 2018-19 г.г. "Зенит" уже в ЧЕТВЕРТОЙ ДЕСЯТКЕ клубов. Выше "Зенита" в этом рейтинге ФК "Краснодар". Чтобы убедиться в этом, достаточно в меню "Soccer" выбрать раздел "Рейтинги", в котором отражены рейтинги стран и клубов. Буду рад, если моя информация позволит тебе расширить свой кругозор.
Я расширил свой кругозор и в севодняшних новостях соккера опублекована таблица УЕФА где Зенит а 19 месте как обычно в последнии 15лет.
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин ответил andreika20133
   570 / 816
04 июня в 11:37
1 Реал Мадрид 2 Барселона 3 Бавария 4 Атлетико 5 Ювентус 6 Манчестер Сити 7 Севилья 8 Пари Сен-Жермен 9 Арсенал 10 Порту 11 Ливерпуль 12 Челси 13 Боруссия Дортмунд 14 Рома 15 Наполи 16 Шахтер Донецк 17 Тоттенхэм 18 Манчестер Юнайтед 19 Зенит 20 Аякс 21 Бенфика 22 Вильяреал 23 это инфа для малознающих.
Уважаемый, в сезоне 2017-18 г.г. "Зенит" на 25-27 местах и эту информацию я упомянул в своем комментарии. Но в сезоне 2018-19 г.г. "Зенит" уже в ЧЕТВЕРТОЙ ДЕСЯТКЕ клубов. Выше "Зенита" в этом рейтинге ФК "Краснодар". Чтобы убедиться в этом, достаточно в меню "Soccer" выбрать раздел "Рейтинги", в котором отражены рейтинги стран и клубов. Буду рад, если моя информация позволит тебе расширить свой кругозор.
andreika20133
andreika20133 ответил Владимир Дыкин
   333 / 816
04 июня в 00:41
Я буду только рад, если наши клубы будут входить в число топ-клубов Европы. Но информация по "Зениту" на сегодня мне показалась недостоверной. Да, по результатам за 5 последних лет "Зенит" на 16 месте в клубном рейтинге. В сезоне 2017-18г.г. "Зенит" уже на 25 - 27 местах. На этот результат я опирался в своем комментарии к возможной встрече "Зенита" с "Барселоной"
1
Реал Мадрид
2
Барселона
3
Бавария
4
Атлетико
5
Ювентус
6
Манчестер Сити
7
Севилья
8
Пари Сен-Жермен
9
Арсенал
10
Порту
11
Ливерпуль
12
Челси
13
Боруссия Дортмунд
14
Рома
15
Наполи
16
Шахтер Донецк
17
Тоттенхэм
18
Манчестер Юнайтед
19
Зенит
20
Аякс
21
Бенфика
22
Вильяреал
23
это инфа для малознающих.
andreika20133
andreika20133
   333 / 816
04 июня в 00:31
Да ты прав Гасан. Но мне по94 это моя страна и я горло своё порву ради дитей . Это Россия И ради неё я порву горло всем. Да печально что у нас не платят таких денег Но мы и так защитим свою страну. Не дай вам бог воевать с русскими и не дай нам бог воевать с исламом.
112910415
112910415
   111 / 816
02 июня в 20:11
не судьба
морозз
морозз ответил Питер рулит
   79 / 816
02 июня в 16:15
завидуй молча.. со Спартаком всем зашвар товарняки гонять..
Зависть это продукт бомжей, это они постоянно воюют за свои точки!
AMaaa_777
AMaaa_777
02 июня в 10:09
Рейтинг..
RamonCSKA
RamonCSKA
   246 / 816
02 июня в 07:46
сразу побежали "народные деньги", там вероятно одними билетами отобьется, с продажей атрибутики и еды/напитков можно ещё и заработать
RamonCSKA
RamonCSKA ответил tolctoy
   246 / 816
02 июня в 07:20
если ты тут заработать не можешь твои проблемы, все ездят на иномарках, причём среднего и выше классом, кучи новостроек, которые все наверное депутаты этажа и скупают, а кто то на терминале себе денег положить не может на телефон, потому что он сложный и ходит ноет что работать негде и Путин плохой, речь не грамотная с кучей мата, неудачники безработные будут всегда, приезжают армяне азеры, работают на простой работе, берут кредит открывают шаурму и у них свой бизнес доходный, но ваньки лежащие на диване, вечно ноют что им не платят 1000 долларов за лежание на диване, редкий специаст
Медицина норм, она реально бесплатная пусть есть очереди, она что у всех бесплатная? в тех же Канаде США надо платить за страховку, у нас также можно дмс пойти сделать и обслуживать я в топ клиниках, на работе обычно в соц пакет входит как у меня
зато появились норм дороги, чистота относительно, детские площадки, количество наркоманов и пьющих сократилось в разы, мне есть с чем в 90е сравнивать
Москва так вообще лучший город Европы, количество парков и зелени, чистота на 5+, современная и ткхнологичная
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил gentlewolf
   281 / 816
02 июня в 05:34
кто автор? :)
    ОПС
    ОПС
       158 / 816
    02 июня в 05:27
    А неплохо бы было...
    Питер рулит
    Питер рулит ответил морозз
       212 / 816
    02 июня в 04:50
    Наверное футболисты Барселоны проведут тренировочные занятия а футболисты Зенита будут подавать мячи и стоять вместо манекенов, благо Заболотный знает как с манекенами бороться!
    завидуй молча..
    со Спартаком всем зашвар товарняки гонять..
    gentlewolf
    gentlewolf ответил tolctoy
       289 / 816
    02 июня в 02:59
    Нет не жрачки,не работы и вокруг сплошной пи--ец Ну а путин,ой да что ты,путин просто молодец Всё ху-во,вор на воре и чиновники гумно Но в естественном отборе путин лучший всё равно Не считая,крах повсюду,производство на нуле Но твердил и дальше буду путин всё поднял в стране Медицина в полной опе,нет не пенсий,не зарплат Но зато не как в европе,то протест,то гей парад С крыши падает сосулька вниз на землю кирпичём Ты прости за всё бабулька,путин снова ни причём У нас людей на переходе сбил нетрезвый депутат Скажет вам любой в народе,путин здесь не виноват Что бы где бы не случилось,утонуло,взорвалось Видно так уж получилось,так уж видно повелось Все в России твёрдо знают,самый главный аргумент Не за что не отвечает в государстве президент Я конечно принимаю всё на свете господа Одного не понимаю нафиг нужен он тогда.
    кто автор? :)
    Sergey Z
    Sergey Z
       243 / 816
    02 июня в 01:11
    Кого-то надо унизить Барселоне!!!
    Евгений Сибель
    Евгений Сибель
    02 июня в 00:43
    Россияне из своего кармана оплатят
    Fleischjager
    Fleischjager
       370 / 816
    02 июня в 00:17
      boris_spartak
      boris_spartak
      02 июня в 00:17
      Типа проведут репетицию будущего финала Лиги Чемпионов
      tolctoy
      tolctoy ответил spartach091
         335 / 816
      01 июня в 23:31
      Ну а кто виноват? Если ндс увеличили, цены на топливо растут, цены на жкх растут, пенсионный возраст увеличили. Цены в магазинах растут, деревни вымерли, общество деградирует. Кто если не президент?? Он все это создал
      Нет не жрачки,не работы и вокруг сплошной пи--ец
      Ну а путин,ой да что ты,путин просто молодец
      Всё ху-во,вор на воре и чиновники гумно
      Но в естественном отборе путин лучший всё равно
      Не считая,крах повсюду,производство на нуле
      Но твердил и дальше буду путин всё поднял в стране
      Медицина в полной опе,нет не пенсий,не зарплат
      Но зато не как в европе,то протест,то гей парад
      С крыши падает сосулька вниз на землю кирпичём
      Ты прости за всё бабулька,путин снова ни причём
      У нас людей на переходе сбил нетрезвый депутат
      Скажет вам любой в народе,путин здесь не виноват
      Что бы где бы не случилось,утонуло,взорвалось
      Видно так уж получилось,так уж видно повелось
      Все в России твёрдо знают,самый главный аргумент
      Не за что не отвечает в государстве президент
      Я конечно принимаю всё на свете господа
      Одного не понимаю нафиг нужен он тогда.
      spartach091
      spartach091 ответил Союзник противников
         116 / 816
      01 июня в 22:54
      Ну а кто виноват? Если ндс увеличили, цены на топливо растут, цены на жкх растут, пенсионный возраст увеличили. Цены в магазинах растут, деревни вымерли, общество деградирует. Кто если не президент?? Он все это создал
      Бабушка Маня
      Бабушка Маня
         410 / 816
      01 июня в 22:04
      Интересно
      Олег Борткевич
      Олег Борткевич
         471 / 816
      01 июня в 21:44
      Как бомбит болел пупсиков... Да вы просто не смотрите. А вот остальные будут рады, если игра состоится.
      Казанский
      Казанский
         87 / 816
      01 июня в 21:40
      «Зенит» и «Барселона» летом могут провести товарищеский матч
      -------------------------
      смешно и далее читать не стал
      Просто идиот
      Просто идиот
         496 / 816
      01 июня в 20:50
      спартак и Боря Моисеев могут провести все лето вместе
      Просто идиот
      Просто идиот
         496 / 816
      01 июня в 20:48
      «спартак» и Боря Моисеев летом могут провести товарищеский матч
      VV V
      VV V
         178 / 816
      01 июня в 20:21
      Я уже представляю, сколько "народных" денег будет заплачено испанцам......
      P.S.напоминаю, что ЦСКА в прошедшем сезоне Лиги Чемпионов, обыграл Реал два раза !!!
      морозз
      морозз
         79 / 816
      01 июня в 19:54
      Наверное футболисты Барселоны проведут тренировочные занятия а футболисты Зенита будут подавать мячи и стоять вместо манекенов, благо Заболотный знает как с манекенами бороться!
      Гавроша
      Гавроша
         166 / 816
      01 июня в 19:50
      Бомбит мазутных, видно сравнили муру с Барселоной, вот и поперло.
      Гавроша
      Гавроша ответил Морозовский
         166 / 816
      01 июня в 19:48
      Газ в Каталонии станет бесплатным, пока Лёня будет в "Барсе"!
      А мазут за деньги? Федун радостно трет ручки - значит пупсикам еще пополнение будет.
      Гавроша
      Гавроша ответил Fleischjager
         166 / 816
      01 июня в 19:46
      как же прет семинольных вся РОССИЯ в восторге
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100