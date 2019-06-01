«Зенит» и «Барселона» летом могут провести товарищеский матч

«Зенит» может провести товарищеский матч с «Барселоной» в межсезонье, об этом сообщает испанская пресса.
По информации источника, «Барселона» ведет переговоры о товарищеском матче с петербургским клубом. Руководство каталонского клуба рассматривает вариант с поездкой в Россию. В случае достижения договоренности встреча клубов должна состояться 1 августа.
Реал Мадрид
2
Барселона
3
Бавария
4
Атлетико
5
Ювентус
6
Манчестер Сити
7
Севилья
8
Пари Сен-Жермен
9
Арсенал
10
Порту
11
Ливерпуль
12
Челси
13
Боруссия Дортмунд
14
Рома
15
Наполи
16
Шахтер Донецк
17
Тоттенхэм
18
Манчестер Юнайтед
19
Зенит
20
Аякс
21
Бенфика
22
Вильяреал
23
это инфа для малознающих.
Реал Мадрид
2
Барселона
3
Бавария
4
Атлетико
5
Ювентус
6
Манчестер Сити
7
Севилья
8
Пари Сен-Жермен
9
Арсенал
10
Порту
11
Ливерпуль
12
Челси
13
Боруссия Дортмунд
14
Рома
15
Наполи
16
Шахтер Донецк
17
Тоттенхэм
18
Манчестер Юнайтед
19
Зенит
20
Аякс
21
Бенфика
22
Вильяреал
23
это инфа для малознающих.
Медицина норм, она реально бесплатная пусть есть очереди, она что у всех бесплатная? в тех же Канаде США надо платить за страховку, у нас также можно дмс пойти сделать и обслуживать я в топ клиниках, на работе обычно в соц пакет входит как у меня
зато появились норм дороги, чистота относительно, детские площадки, количество наркоманов и пьющих сократилось в разы, мне есть с чем в 90е сравнивать
Москва так вообще лучший город Европы, количество парков и зелени, чистота на 5+, современная и ткхнологичная
Медицина норм, она реально бесплатная пусть есть очереди, она что у всех бесплатная? в тех же Канаде США надо платить за страховку, у нас также можно дмс пойти сделать и обслуживать я в топ клиниках, на работе обычно в соц пакет входит как у меня
зато появились норм дороги, чистота относительно, детские площадки, количество наркоманов и пьющих сократилось в разы, мне есть с чем в 90е сравнивать
Москва так вообще лучший город Европы, количество парков и зелени, чистота на 5+, современная и ткхнологичная
который не знает, как правильно пишется "НИ за что не отвечает", "нет НИ жрачки, НИ работы"...
который не знает, как правильно пишется "НИ за что не отвечает", "нет НИ жрачки, НИ работы"...
со Спартаком всем зашвар товарняки гонять..
со Спартаком всем зашвар товарняки гонять..
Ну а путин,ой да что ты,путин просто молодец
Всё ху-во,вор на воре и чиновники гумно
Но в естественном отборе путин лучший всё равно
Не считая,крах повсюду,производство на нуле
Но твердил и дальше буду путин всё поднял в стране
Медицина в полной опе,нет не пенсий,не зарплат
Но зато не как в европе,то протест,то гей парад
С крыши падает сосулька вниз на землю кирпичём
Ты прости за всё бабулька,путин снова ни причём
У нас людей на переходе сбил нетрезвый депутат
Скажет вам любой в народе,путин здесь не виноват
Что бы где бы не случилось,утонуло,взорвалось
Видно так уж получилось,так уж видно повелось
Все в России твёрдо знают,самый главный аргумент
Не за что не отвечает в государстве президент
Я конечно принимаю всё на свете господа
Одного не понимаю нафиг нужен он тогда.
Ну а путин,ой да что ты,путин просто молодец
Всё ху-во,вор на воре и чиновники гумно
Но в естественном отборе путин лучший всё равно
Не считая,крах повсюду,производство на нуле
Но твердил и дальше буду путин всё поднял в стране
Медицина в полной опе,нет не пенсий,не зарплат
Но зато не как в европе,то протест,то гей парад
С крыши падает сосулька вниз на землю кирпичём
Ты прости за всё бабулька,путин снова ни причём
У нас людей на переходе сбил нетрезвый депутат
Скажет вам любой в народе,путин здесь не виноват
Что бы где бы не случилось,утонуло,взорвалось
Видно так уж получилось,так уж видно повелось
Все в России твёрдо знают,самый главный аргумент
Не за что не отвечает в государстве президент
Я конечно принимаю всё на свете господа
Одного не понимаю нафиг нужен он тогда.
-------------------------
смешно и далее читать не стал
-------------------------
смешно и далее читать не стал
P.S.напоминаю, что ЦСКА в прошедшем сезоне Лиги Чемпионов, обыграл Реал два раза !!!
P.S.напоминаю, что ЦСКА в прошедшем сезоне Лиги Чемпионов, обыграл Реал два раза !!!