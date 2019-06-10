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Дзюба: «Раньше я вообще не любил Петербург»

сегодня, 11:08

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал о Санкт-Петербурге, где он живет последние четыре года.

Раньше вообще не любил Питер. Он казался мне каким-то пасмурным, хмурым, некрасивым. А, сейчас, прожив там практически четыре года, скажу вам, что это потрясающий, прекрасный город - нереально красивый, нереально уютный, приятный. Его надо посетить каждому. Очень люблю Питер, мне нравится все, что там происходит, там родился мой младший сын.

Это уже мой второй дом после Москвы. В свободные дни часто остаюсь в Питере и получаю удовольствие. И нет таких пробок, как в Москве. Все очень комфортно. Подружился там со многими людьми. На нашем новом стадионе потрясающая атмосфера: он всегда заполнен. Люблю большие арены, большие матчи. Это самое крутое, что может быть в футболе.

Очень важно, что Петербург примет матчи Евро-2020! Мы уже ощутили эту поддержку и понимаем, что значит играть при своем зрителе. Это дорогого стоит. Здесь большая ответственность, но и большой стимул, болельщики действительно наш двенадцатый игрок. Очень хотим, чтобы футбольный праздник снова вернулся в Россию.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
   69 / 747
сегодня в 13:49
Рад за тебя, Артём!
Тага Дага
Тага Дага
   173 / 747
сегодня в 13:22
Город конечно красивый, если завтра условный Урал и Уфа предложить больше денег,побежишь туда. ..и скажешь что это лучшее что я видел жизни....
Байкал-38
Байкал-38
   19 / 747
сегодня в 13:01
Жители Тарасовки в бешенстве, их давно Дзюба не любит.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   402 / 747
сегодня в 12:54
лучше и не споешь)
тумба-юмба
тумба-юмба
сегодня в 12:45
Не ЗАБЫВАЙТЕ,этот город построил МОСКВИЧ.
Ravshan878
Ravshan878
   20 / 747
сегодня в 12:38
Ну он BOLO BOL .Ладно ! Если не дай бог за АПЛе будет выступать. Скажет Англия второй дом родной .За бабки что угодно ляпить.
GreeM
GreeM
   109 / 747
сегодня в 12:31
Раньше у Дзюбы в голове было сплошное свинство. Теперь боец. 😄
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   13 / 747
сегодня в 12:11
За такие бабки и манную кашу с комочками полюбишь.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   24 / 747
сегодня в 12:03
Так понятное дело, что Питер Дзюбе не нравился. Приезжали, выхватывали 4-5 банок, ехали домой грустные. Сейчас то он выступает за приличную команду, Чемпиона, еврогранда ТОП-20 УЕФА.

spartach n1
spartach n1
   137 / 747
сегодня в 12:01
Захолустные вне себя от радости,полено их деревню похвалило ))
Karkaz
Karkaz
   286 / 747
сегодня в 11:58
Зенит покупает любовь за деньги
makkie
makkie
   11 / 747
сегодня в 11:49
Дзюба: "Раньше я вообще не любил Петербург... и сейчас не люблю" 😁
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   9 / 747
сегодня в 11:41
"Не место красит человека, а человек место"

Я рад что Артём и Город пришлись друг другу по нраву.....

Процветания обоим !!!!!
Союзник противников
Союзник противников
   45 / 747
сегодня в 11:36
Такое же отношение "понаехавших в Питер" в первом-втором поколении к Москве. И только мы,провинциалы,в состоянии более-менее объективно оценить достоинства и недостатки каждого из городов-оппонентов. "Столичная" свара нам пОбоку...
GreeM
GreeM
   109 / 747
сегодня в 11:26
Не каждому дано играть в таком городе, тем более после Спартака. 😄
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил LOpp
   133 / 747
сегодня в 11:25
Раньше я почему злой был, потому что у меня велосипеда не было. За газпромовские деньги и Жопосранск покажется чудесным городом
Нет ,не скажи ! Питер очень красивый город ,не то что зенитовская голубятня ! ))))
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 747
сегодня в 11:24
Главное, что тебя принял Петербург. Гыгыгы
LOpp
LOpp
   18 / 747
сегодня в 11:22
Раньше я почему злой был, потому что у меня велосипеда не было.

За газпромовские деньги и Жопосранск покажется чудесным городом
kastites
kastites
   163 / 747
сегодня в 11:17
Молодец!!!!
Супер сказал))))
anfield1984
anfield1984
   200 / 747
сегодня в 11:16
Шлюба
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