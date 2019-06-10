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Дзюба: «Я никогда не сдаюсь»

сегодня, 11:23

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба вспомнил о своем периоде карьеры, когда он перестал попадать в состав «сине-бело-голубых» при Роберто Манчини и отправился в аренду в тульский «Арсенал».

Люди часто не замечают, когда у тебя все хорошо и ты побеждаешь. Но когда приходится уходить и начинать свой путь заново, многие в тебя не верят, думают, что ты сломаешься. В какие-то моменты приходилось закусить удила, ведь я человек, который никогда не сдастся! Это у меня с детства, так есть и так будет.

Сдаться проще всего. Пусть хоть весь мир отвернется, а такое уже случалось со мной не раз. Ничего страшного. Есть близкие люди, которые всегда рядом. А это дороже, чем все остальное. Мнение общества часто меняется: сегодня так, уже завтра по-другому. Нужно идти своей дорогой и верить в себя.

Дзюба также рассказал о своем отношении к Санкт-Петербургу. 

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Все комментарии
ГолдБол
ГолдБол ответил Литейный 4
   740 / 747
сегодня в 13:57
Стоило Дзюбе переобучится от спартаковских стеночек и забеганий, сразу стал человеком. Гыгыгы
от чего переобучиться? забеганий? стеночек? Вот только со стеночкой соглашусь, точнее от кого отлетает и в ворота попадает. Лучше всего это получалось с Халком.
Ruslik1982
Ruslik1982
   55 / 747
сегодня в 13:53
ближе к зиме Артем переберется в Арсенал, в аренду опять, в тульский
рже
рже
   487 / 747
сегодня в 13:45
Соккер любит одно интервью разбить на сотню,а свинорылые и тому подобные думают что игроки каждый день про что-то рассказывают!
truffagldino
truffagldino
   690 / 747
сегодня в 13:37
Отсутствие таланта это не повод сдаваться.
AntiherO
AntiherO
сегодня в 13:16
Я вернулся.
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 747
сегодня в 13:10
Зря Артем так распетушился. Ведь в игре с карликом он был худшим игроком матча. Запороть два десятка моментов - это надо уметь?!?
GKN
GKN
   335 / 747
сегодня в 13:07
Правильно, Артём. Не слушай никого! Делай своё дело и не сдавайся!
112910415
112910415
   86 / 747
сегодня в 13:03
нет, наш скромник никогда не уймётся !..
beefs
beefs
   112 / 747
сегодня в 12:51
Раньше в каждой команде таких дзюб было по пол-команды, а сейчас его пиарят, пиарят, а он игрочишка....
koke90
koke90
   478 / 747
сегодня в 12:41
знатное днище, как и кококорен
тумба-юмба
тумба-юмба
сегодня в 12:41
Моё мнение о дзюбе никогда не измениться,как был деревяхой,так им и останется.Как был иудой,так им и будет.Предавши один раз,предаст и другой.
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 747
сегодня в 12:29
Стоило Дзюбе переобучится от спартаковских стеночек и забеганий, сразу стал человеком. Гыгыгы
LOpp
LOpp
   18 / 747
сегодня в 12:24
Король Андорр и Сан-Марин.
Zenit_84
Zenit_84
   69 / 747
сегодня в 12:03
Молодец! Так держать!
la_masia
la_masia
   64 / 747
сегодня в 12:01
100 ударов 4 гола, мега нападающий.
ermak6848
ermak6848
   183 / 747
сегодня в 12:01
Это пиар ход, кому он там нужен....Вопрос риторический
Пока здесь в России получается давай играй дальше Тёма вы наш...
Бутсы
Бутсы ответил Ангел неБесГрешен
   346 / 747
сегодня в 11:59
Игрочишко заметно поумнел после ухода из народной...
Да? А по моему деградировал окончательно.
311
311
   39 / 747
сегодня в 11:59
Дзюба: «Я никогда не продаюсь»
spartach n1
spartach n1
   137 / 747
сегодня в 11:57
Что-то игрочишка распетушился,сам не ведает что кукарекает ))
makkie
makkie
   11 / 747
сегодня в 11:53
Слишком много Дзюбы в последнее время, из каждого утюга вещает!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 747
сегодня в 11:47
Игрочишко заметно поумнел после ухода из народной...
Байкал-38
Байкал-38
   19 / 747
сегодня в 11:46
В Тарасовке сковородки у многих подгорели, молоко "убежало". Дзюба говорит!
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   315 / 747
сегодня в 11:46
Аренда в середняк пипец трагедия. Скорее всего никуда этот болтунишко не поедет.
Бутсы
Бутсы
   346 / 747
сегодня в 11:33
Ряженый рикортсмен закукарекал.
dimapaip
dimapaip
   576 / 747
сегодня в 11:33
Пиар игрочишки продолжается, великий деревянный забил почтальонам, месяц во всех лентах мелькать будет
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