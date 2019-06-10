Червиченко: «Новый клуб Дзагоева будет уровня „Урала“ или „Арсенала“»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о будущем полузащитника ЦСКА .

На данный момент игрок восстанавливается после тяжелой травмы колена.

С Дзагоевым много раз продлевали соглашение, но сейчас денег у ЦСКА нет. Хоть Алан практически легенда армейцев, играет он очень мало, постоянно на травмах и, будем говорить откровенно, пользы приносит немного. Рискну предположить, что на низкую зарплату он не соглашается, а более высокую армейцы предложить не могут, потому что понимают свои возможности и что большую часть сезона Дзагоев снова играть не будет. Высокая травматичность — первая причина их возможного расставания.

Будущее Дзагоева? Трудно сказать. Это не первый спортсмен, который из-за травм вынужден покинуть большой спорт. Думаю, если он найдет себе команду и там проведет сезон без повреждений, тогда будущее у него более-менее есть. Но если снова получит травму, то этот клуб станет для него последним. «Тигрес»? Знаю, что мексиканский чемпионат очень неплохой, деньги там вращаются серьезные — но нужен ли мексиканцам Дзагоев? Там в орбите вся Латинская Америка, и дома игроков класса Дзагоева точно предостаточно. А если к этому приложить зарплату, которую захочет Алан…

В Латинской Америке можно найти аналогичного игрока в два раза дешевле. Так что история с «Тигрес» больше на сказки похожа. Если Дзагоев и найдет себе клуб, то он будет уровня «Урала» или «Арсенала». Прошлые заслуги — прекрасно, но на сегодняшний день я не уверен, что и эти команды захотят воспользоваться его услугами. Возможно, горячность в какой-то момент не позволила Дзагоеву вырасти в солидного игрока. Много эмоций, которые выбивали его из колеи и превалировали над футболом.