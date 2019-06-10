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Червиченко: «Новый клуб Дзагоева будет уровня „Урала“ или „Арсенала“»

сегодня, 13:41

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о будущем полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева.

На данный момент игрок восстанавливается после тяжелой травмы колена.

С Дзагоевым много раз продлевали соглашение, но сейчас денег у ЦСКА нет. Хоть Алан практически легенда армейцев, играет он очень мало, постоянно на травмах и, будем говорить откровенно, пользы приносит немного. Рискну предположить, что на низкую зарплату он не соглашается, а более высокую армейцы предложить не могут, потому что понимают свои возможности и что большую часть сезона Дзагоев снова играть не будет. Высокая травматичность — первая причина их возможного расставания.

Будущее Дзагоева? Трудно сказать. Это не первый спортсмен, который из-за травм вынужден покинуть большой спорт. Думаю, если он найдет себе команду и там проведет сезон без повреждений, тогда будущее у него более-менее есть. Но если снова получит травму, то этот клуб станет для него последним. «Тигрес»? Знаю, что мексиканский чемпионат очень неплохой, деньги там вращаются серьезные — но нужен ли мексиканцам Дзагоев? Там в орбите вся Латинская Америка, и дома игроков класса Дзагоева точно предостаточно. А если к этому приложить зарплату, которую захочет Алан… 

В Латинской Америке можно найти аналогичного игрока в два раза дешевле. Так что история с «Тигрес» больше на сказки похожа. Если Дзагоев и найдет себе клуб, то он будет уровня «Урала» или «Арсенала». Прошлые заслуги — прекрасно, но на сегодняшний день я не уверен, что и эти команды захотят воспользоваться его услугами. Возможно, горячность в какой-то момент не позволила Дзагоеву вырасти в солидного игрока. Много эмоций, которые выбивали его из колеи и превалировали над футболом.

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
   163 / 748
сегодня в 19:12
Кто у него берет интервью постоянно?)) Тупой какой то ))
Ильдар Яруллин
Ильдар Яруллин
   393 / 748
сегодня в 19:11
Единственное решение для Дзагоева - уйти в другой клуб. И там выжать всего себя и показать-доказать, насколько он крутой и полезный хав, чтобы все увидели, обзавидовались и сказали "АХ". Если согласится с понижением ЗП, то может поиграть в клубе типа Ростов, где доказывают или доказали уже свой уровень Еременко или Дзюба и иже с ними. Иначе рискует потеряться до 38 лет в болоте ПФЛ
А_я_иду_шагаю_по_Москве
А_я_иду_шагаю_по_Москве
сегодня в 18:22
Э-м-м-м... Уровня „Урала“ или „Арсенала“?
И что же это конкретно могло бы быть?
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   228 / 748
сегодня в 17:55
Не в спартак и ладно, и других командах можно играть.
морозз
морозз
   67 / 748
сегодня в 16:20
Зачем Уралу или Арсеналу вечно травмированный стеклянный конь...да ещё такой дорогой? В Гондурасе может бы и пригодился вместо травмированного маникена, но это место уже занято Заболотным!
mikysss
mikysss
   119 / 748
сегодня в 15:48
червяк не понимает ничего в футболе если это животное сравнивает урал с арсеналом, срочно на лоботомию 14ка срочно
sir_Alex
sir_Alex
   41 / 748
сегодня в 15:21
Чем плохи варианты?
Контуженый
Контуженый
   497 / 748
сегодня в 14:40
Жирный чушпан что против туляков имеешь?
EAGuar As
EAGuar As
   193 / 748
сегодня в 14:38
Удачи .
VasyaOblomov
VasyaOblomov
   175 / 748
сегодня в 14:37
да лишь бы играл
cska plus
cska plus
   32 / 748
сегодня в 14:30
Алан ниеуда не уйдёт, ему надо основательно долечиться и играть а там будет видно.
Морозовский
Морозовский
   1 / 748
сегодня в 14:30
Дать инвалидность и отправить на пенсию.
dzvinka
dzvinka
   82 / 748
сегодня в 14:21
иными словами такого же уровня как и нынешний?!
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   322 / 748
сегодня в 14:19
Пнx
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 748
сегодня в 14:15
С Аланом ситуация действительно непростая! Подождем окончательного решения по этому поводу?!?
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   29 / 748
сегодня в 14:02
В Ростов или Краснодар пойдет.
spartach n1
spartach n1
   122 / 748
сегодня в 13:56
Значит на повышение уровня истеричный осетин пойдёт .
la_masia
la_masia
   53 / 748
сегодня в 13:47
Тут вопрос не в зарплате, а в принципе, готов ли ЦСКА его оставить или нет.
Логично что ЦСКА не будет платить большую зарплату игроку который не играет. Но в клубах Урал и Арсенал тоже не дураки, они тоже не будут платить за кота в мешке. Алан легенда ЦСКА и не более. Это не тот игрок за которого стоит платить много денег и полный стадион за счет его имени не соберешь.
Возможно он найдет свою команду и реанимирует карьеру, как например Еременко.
GreeM
GreeM
   93 / 748
сегодня в 13:47
Дорого стоит вечно травмированный.
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