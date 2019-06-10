Хави назвал лучшего российского футболиста в истории

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави выделил экс-голкипера «Севильи» среди остальных российских футболистов.

Лучший российский футболист в истории? Ринат Дасаев. В 1980-е он перешел в испанский чемпионат как лучший вратарь в мире на тот момент. Потом были еще русские игроки, которые играли в Испании, но они так и не стали футболистами самого высокого уровня.