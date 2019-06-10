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Хави назвал лучшего российского футболиста в истории

вчера, 23:19

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави выделил экс-голкипера «Севильи» Рината Дасаева среди остальных российских футболистов.

Лучший российский футболист в истории? Ринат Дасаев. В 1980-е он перешел в испанский чемпионат как лучший вратарь в мире на тот момент. Потом были еще русские игроки, которые играли в Испании, но они так и не стали футболистами самого высокого уровня.

Напомним, что Дасаев выступал за «Севилью» с 1988 по 1991 год

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Все комментарии
Заполярный
Заполярный
   228 / 744
сегодня в 01:52
ХАВИ СКАЗАВ ПРАВДУ ОЧЕНЬ РАССТРОИЛ КОНЕБОЖЕЙ. В ТРОЙКУ ТАК ЖЕ ВОШЛИ МОСТОВОЙ И КАРПИН.
gentlewolf
gentlewolf
   537 / 744
сегодня в 01:50
Мостовой?
da da da 1
da da da 1 ответил 25процентный клоун
   160 / 744
сегодня в 00:39
я о футболе ,ты о чем ? ЛЧ,ЧМ чави принес? ору))) чави статист ,он только для чемпионатов . а Царь его просто на лопатки кладет по стате,играя в донном клубе поднял его в элиту. Гути гений ,чави трудяга. не парируй мне википедиями,я смотрел игру в живую
))
да,именно он,если точнее один из 3х лидеров той Испании,и самый главный ее игрок.)
Царь твоей страной руководим сейчас,причем не очень хорошо.
а что касается Мостового и его статы,то у него 97 голов и 22 передачи во всех турнирах,исключая игры за Спартак в РПЛ.
у Хави только голевых передач за 230+107 голов.))
это без учета статистики за сборную страны.)
насчет титулов,личных наград,признания,личного авторитета для футбола и т.д смысла думаю дискутировать нету по естественным причинам.)

собственно Хави так и сказал если кто не заметил.)
"потом были еще русские игроки, которые играли в Испании, но они так и не стали футболистами самого высокого уровня"
думаю всем понятно про кого он говорит.)
АС35
АС35 ответил Капитан Врунгель
   50 / 744
сегодня в 00:36
- Хави, как вы думаете, кто лучший российский игрок в истории? - Ринат Дасаев. - А сколько вообще российских игроков вы знаете? - Одного.
Хави не знает ни одного. Ринат Дасаев - советский футболист. В период времени, о котором говорит Хави, был советский союз. Сборная советского союза.
Ладожский
Ладожский
   130 / 744
сегодня в 00:21
Свинский футболист просто не может быть лучшим футболистом, у них металитет позорников.
Brutalny
Brutalny
   175 / 744
сегодня в 00:18
Это единственный наш футболист, которого он знает.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил da da da 1
   5 / 744
сегодня в 00:09
я о футболе ,ты о чем ? ЛЧ,ЧМ чави принес? ору))) чави статист ,он только для чемпионатов .
а Царь его просто на лопатки кладет по стате,играя в донном клубе поднял его в элиту.
Гути гений ,чави трудяга.
не парируй мне википедиями,я смотрел игру в живую
da da da 1
da da da 1 ответил 25процентный клоун
   160 / 744
сегодня в 00:05
Карпин и Мостовой были полезнее чави,а если сравнивать лидерские качества то......
полезнее в чем?Хави сделал своей страну ЧМ и ЧЕ,а что сделали Карпин и Мостовой для Сельты и сборной России?к слову Аспас уже официально признан лучшим игроком Сельты за последние 30-40 точно не помню,был опрос на Марке.
Гути в сборной сыграл 14 матчей,на фоне россигроков и может и топ и гений,но внутри своей страны для сборной он никто.)
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 744
вчера в 23:52
Гути был сильнее чави на голову
25процентный клоун
25процентный клоун ответил da da da 1
   5 / 744
вчера в 23:51
Карпин и Мостовой были полезнее чави,а если сравнивать лидерские качества то......
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 744
вчера в 23:50
Мостовой сильнее чави был
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
   138 / 744
вчера в 23:41
Даже я не знал кто это, а Хави знал)
NGY
NGY
   7 / 744
вчера в 23:27
камень в огород Мостового и Карпина😂
da da da 1
da da da 1
   160 / 744
вчера в 23:25
а как же бегунок Аршавин которого вся Россия считала/ет ТОПом?))ахах
Культурный
Культурный
   366 / 744
вчера в 23:24
Спросите лучше у Хави дождалась ли там Барселона угловой в Ливерпуле или до сих пор ждёт.
dimagas1
dimagas1 ответил Капитан Врунгель
   79 / 744
вчера в 23:23
- Хави, как вы думаете, кто лучший российский игрок в истории? - Ринат Дасаев. - А сколько вообще российских игроков вы знаете? - Одного.
И того с бумажки зачитал)))
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   17 / 744
вчера в 23:22
- Хави, как вы думаете, кто лучший российский игрок в истории?
- Ринат Дасаев.
- А сколько вообще российских игроков вы знаете?
- Одного.
cevin cigan
cevin cigan
   39 / 744
вчера в 23:22
А как же Мост с Карпом?
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