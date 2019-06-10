Хави назвал лучшего российского футболиста в истории

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави выделил экс-голкипера «Севильи» Рината Дасаева среди остальных российских футболистов.
Лучший российский футболист в истории? Ринат Дасаев. В 1980-е он перешел в испанский чемпионат как лучший вратарь в мире на тот момент. Потом были еще русские игроки, которые играли в Испании, но они так и не стали футболистами самого высокого уровня.
Напомним, что Дасаев выступал за «Севилью» с 1988 по 1991 год.
да,именно он,если точнее один из 3х лидеров той Испании,и самый главный ее игрок.)
Царь твоей страной руководим сейчас,причем не очень хорошо.
а что касается Мостового и его статы,то у него 97 голов и 22 передачи во всех турнирах,исключая игры за Спартак в РПЛ.
у Хави только голевых передач за 230+107 голов.))
это без учета статистики за сборную страны.)
насчет титулов,личных наград,признания,личного авторитета для футбола и т.д смысла думаю дискутировать нету по естественным причинам.)
собственно Хави так и сказал если кто не заметил.)
"потом были еще русские игроки, которые играли в Испании, но они так и не стали футболистами самого высокого уровня"
думаю всем понятно про кого он говорит.)
да,именно он,если точнее один из 3х лидеров той Испании,и самый главный ее игрок.)
Царь твоей страной руководим сейчас,причем не очень хорошо.
а что касается Мостового и его статы,то у него 97 голов и 22 передачи во всех турнирах,исключая игры за Спартак в РПЛ.
у Хави только голевых передач за 230+107 голов.))
это без учета статистики за сборную страны.)
насчет титулов,личных наград,признания,личного авторитета для футбола и т.д смысла думаю дискутировать нету по естественным причинам.)
собственно Хави так и сказал если кто не заметил.)
"потом были еще русские игроки, которые играли в Испании, но они так и не стали футболистами самого высокого уровня"
думаю всем понятно про кого он говорит.)
а Царь его просто на лопатки кладет по стате,играя в донном клубе поднял его в элиту.
Гути гений ,чави трудяга.
не парируй мне википедиями,я смотрел игру в живую
а Царь его просто на лопатки кладет по стате,играя в донном клубе поднял его в элиту.
Гути гений ,чави трудяга.
не парируй мне википедиями,я смотрел игру в живую
Гути в сборной сыграл 14 матчей,на фоне россигроков и может и топ и гений,но внутри своей страны для сборной он никто.)
Гути в сборной сыграл 14 матчей,на фоне россигроков и может и топ и гений,но внутри своей страны для сборной он никто.)
- Ринат Дасаев.
- А сколько вообще российских игроков вы знаете?
- Одного.
- Ринат Дасаев.
- А сколько вообще российских игроков вы знаете?
- Одного.