У «Спартака» запланирован ужин с Федуном в субботу вечером

Сообщается, что вечером в субботу «Спартак» проведет командный ужин.
На мероприятии, которое состоится в одном из ресторанов Дохи, ожидается председатель совета директоров Леонид Федун и руководство клуба.
Напомним, что «Спартак» вчера разгромил «Зенит» (3:0) в рамках зимнего турнира в Катаре.
25-го января сделают "Днём футбола"...
Книги напишут...
Стихи сложат...
Стадион в Дохе в честь Глушакова назовут...
Завтра наверно скауты от Барсы по поводу Кононова приедут...
....а на первый взглад обычный "товарняк"
25-го января сделают "Днём футбола"...
Книги напишут...
Стихи сложат...
Стадион в Дохе в честь Глушакова назовут...
Завтра наверно скауты от Барсы по поводу Кононова приедут...
....а на первый взглад обычный "товарняк"
Кстати, а как же так, в Катаре алкоголь запрещён, самогонку от Дениски привезли?:)
Кстати, а как же так, в Катаре алкоголь запрещён, самогонку от Дениски привезли?:)