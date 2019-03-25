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«Уфа» хочет провести товарищеский матч с «Манчестер Сити»

вчера, 14:31

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов признался, что клуб заинтересован в проведении товарищеского матча с «Манчестер Сити».

У Кириченко пока не было времени съездить на стажировку в «Манчестер Сити». Планируем ли проведение товарищеского матча с «Сити»? Это сложно сделать, но нам было бы интересно. Пока 100% решения нет в этом векторе, но что-то для этого мы уже делаем.

Напомним, что летом 2016 года из «Уфы» в «Манчестер Сити» перебрался хавбек Александр Зинченко

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   106 / 851
вчера в 19:35
хотеть не вредно
Василий 50
Василий 50
   302 / 851
вчера в 17:23
Зачем?
Denkuz
Denkuz ответил LOpp
   56 / 851
вчера в 17:01
а когда Зенит сыграет с Ман Сити? ах да, для этого же Зениту надо в ЛЧ попасть.
Когда спартак со львовом вашим сыграет.
Шуnя771
Шуnя771
   97 / 851
вчера в 16:39
Это щас такой юмор в моде?)
112910415
112910415
   100 / 851
вчера в 16:36
не особо креативная новость...а надо так :
" Манчестер Сити " хочет провести товарищеский матч с Уфой !
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   32 / 851
вчера в 16:20
Анжи Fly Emirates хотели уломать.
Уфа Манчестер Сити.
Енисей как-то отстаёт от лидеров по понтам.
Аксинья
Аксинья ответил LOpp
   28 / 851
вчера в 15:56
а когда Зенит сыграет с Ман Сити? ах да, для этого же Зениту надо в ЛЧ попасть.
Зениту вполне хватает и австрийских середнячков...
Derranius
Derranius ответил Питермен
   656 / 851
вчера в 15:51
Лучше провести матч пупсики против мс, чтобы 0-7 пал, и страна повеселилась.
вы уже с аустрией сыграли....
Derranius
Derranius
   656 / 851
вчера в 15:50
огонь!) ставки 1000:1
cska plus
cska plus
   10 / 851
вчера в 15:26
Ох не фига себе.
Russian_spb
Russian_spb
   850 / 851
вчера в 15:25
с каким из его составов?)))
молодежным или пенсионеров-ветеранов?)))
allemz
allemz
   73 / 851
вчера в 15:00
Молодцы. Приятный клуб.
Удачи Уфе!
LOpp
LOpp ответил Питермен
   12 / 851
вчера в 14:57
Лучше провести матч пупсики против мс, чтобы 0-7 пал, и страна повеселилась.
а когда Зенит сыграет с Ман Сити?
ах да, для этого же Зениту надо в ЛЧ попасть.
Igo0rek
Igo0rek ответил 1-й парень
   5 / 851
вчера в 14:55
Манчестер Сити знает об этом?
У Манчестер Сити и Уфы вроде как есть договор о сотрудничестве. Но если такой матч и состоится, то Сити 100% будет играть дублем.
Знатог
Знатог
   139 / 851
вчера в 14:54
Матч двух равных соперников.
1-й парень
1-й парень
   114 / 851
вчера в 14:51
Манчестер Сити знает об этом?
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
   79 / 851
вчера в 14:40
Это чем-то напоминает матч спартак-мура.
ДСА
ДСА
   141 / 851
вчера в 14:40
Уфа одной ногой в ФНЛ. Сначала оттуда надо вылезти.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 851
вчера в 14:35
А пищевик не желает еще разок на Энфилде сыграть? Можно было бы заценить :)
Питермен
Питермен
   13 / 851
вчера в 14:35
Лучше провести матч пупсики против мс, чтобы 0-7 пал, и страна повеселилась.
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