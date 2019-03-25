«Уфа» хочет провести товарищеский матч с «Манчестер Сити»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов признался, что клуб заинтересован в проведении товарищеского матча с «Манчестер Сити».
У Кириченко пока не было времени съездить на стажировку в «Манчестер Сити». Планируем ли проведение товарищеского матча с «Сити»? Это сложно сделать, но нам было бы интересно. Пока 100% решения нет в этом векторе, но что-то для этого мы уже делаем.
Напомним, что летом 2016 года из «Уфы» в «Манчестер Сити» перебрался хавбек Александр Зинченко.
" Манчестер Сити " хочет провести товарищеский матч с Уфой !
" Манчестер Сити " хочет провести товарищеский матч с Уфой !
Уфа Манчестер Сити.
Енисей как-то отстаёт от лидеров по понтам.
Уфа Манчестер Сити.
Енисей как-то отстаёт от лидеров по понтам.
молодежным или пенсионеров-ветеранов?)))
молодежным или пенсионеров-ветеранов?)))
Удачи Уфе!
Удачи Уфе!
ах да, для этого же Зениту надо в ЛЧ попасть.
ах да, для этого же Зениту надо в ЛЧ попасть.