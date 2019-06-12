МакГрегор: «С нетерпением ждём игры с Россией»

Полузащитник «Селтика» и сборной Шотландии дал комментарий после поражения от Бельгии (0:3) в матче отборочного этапа ЧЕ -2020.

Конечно, это был тяжёлый матч. Но мне казалось, что первый тайм был для нас выдающимся, мы хорошо оборонялись и делали всё, о чём просил нас тренер. Было неприятно потерпеть поражение, потому что мы были очень дисциплинированны и близки к тому, чтобы забить при счёте 0:0.

Первая неделя под руководством нового тренера? Всё было здорово. У команды большой потенциал, парням понравилось работать с ним, как и ему с нами. Теперь мы с нетерпением ждём сентябрьской игры с Россией.