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МакГрегор: «С нетерпением ждём игры с Россией»

сегодня, 06:47
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Полузащитник «Селтика» и сборной Шотландии Каллум МакГрегор дал комментарий после поражения от Бельгии (0:3) в матче отборочного этапа ЧЕ-2020.

Конечно, это был тяжёлый матч. Но мне казалось, что первый тайм был для нас выдающимся, мы хорошо оборонялись и делали всё, о чём просил нас тренер. Было неприятно потерпеть поражение, потому что мы были очень дисциплинированны и близки к тому, чтобы забить при счёте 0:0.

Первая неделя под руководством нового тренера? Всё было здорово. У команды большой потенциал, парням понравилось работать с ним, как и ему с нами. Теперь мы с нетерпением ждём сентябрьской игры с Россией.

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Все комментарии
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил Гавроша
   548 / 759
сегодня в 08:10
А что - шотландцы наш главный соперник?
Ну уж точно не бельгийцы - мы им не ровня
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 759
сегодня в 07:55
МакГрегор: «С нетерпением ждём игры с Россией»
Хабиб :"С нетерпением ждём игры с Шотландией"
navigators
navigators
сегодня в 07:52
Три месяца нетерпения чреваты недержанием:)
Гавроша
Гавроша
   71 / 759
сегодня в 07:49
А что - шотландцы наш главный соперник?
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   42 / 759
сегодня в 07:44
Это вам ничего не будет стоить.
Морозовский
Морозовский
   1 / 759
сегодня в 07:18
Ждите, ждите - наша дружина вас раздолбит!
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