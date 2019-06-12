Широков: «Расширение РПЛ до 18 клубов должно быть экономически обосновано»

сегодня, 15:06

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России считает, что руководство РПЛ должно предоставить экономические расчеты, подтверждающие возможность расширения лиги с 16 до 18 клубов.

Собрание клубов РПЛ состоялось 6 июня, большинство высказалось за увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата России по футболу с сезона-2020/21.