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Широков: «Расширение РПЛ до 18 клубов должно быть экономически обосновано»

сегодня, 15:06

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков считает, что руководство РПЛ должно предоставить экономические расчеты, подтверждающие возможность расширения лиги с 16 до 18 клубов.

Собрание клубов РПЛ состоялось 6 июня, большинство высказалось за увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата России по футболу с сезона-2020/21.

Они говорят, что расширение экономически выгодно. Пускай они предоставят нам сначала экономические расчеты, чтобы мы все увидели, выгодно расширение нашей лиге или нет. У нас 80 процентов клубов спонсируются из бюджета, налогоплательщикам хочется знать, куда эти деньги пойдут.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   238 / 762
сегодня в 15:39
Умные бестолковые слова говорит.
beefs
beefs
   107 / 762
сегодня в 15:13
Смешной, какие расчёты?
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   161 / 762
сегодня в 15:10
А Рома, это что за хрен с бугра, что ему что-то кто-то должен предоставлять ?
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