Широков: «Расширение РПЛ до 18 клубов должно быть экономически обосновано»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков считает, что руководство РПЛ должно предоставить экономические расчеты, подтверждающие возможность расширения лиги с 16 до 18 клубов.
Собрание клубов РПЛ состоялось 6 июня, большинство высказалось за увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата России по футболу с сезона-2020/21.
Они говорят, что расширение экономически выгодно. Пускай они предоставят нам сначала экономические расчеты, чтобы мы все увидели, выгодно расширение нашей лиге или нет. У нас 80 процентов клубов спонсируются из бюджета, налогоплательщикам хочется знать, куда эти деньги пойдут.