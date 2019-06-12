Торрейра: «В Италии мне нравилось больше, чем в Англии»

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра в интервью El Pais признался, что в бытовом плане ему больше нравится Италия, где он выступал до этого, чем Англия.
Не скажу, что мне многое нравится в Англии. Думаю, в Италии было лучше. Англия - совершенно другой мир, это очень большая страна.
Языковой барьер стал для меня настоящей проблемой, у меня были трудности с коммуникацией. Очень сложно, когда ты ни с кем не можешь пообщаться.
Торрейра недавно посещал Геную на выходных, где болел за свой бывший клуб - «Сампдорию».
23-летний уругваец перебрался в «Арсенал» прошлым летом из «Сампдории» за 30 млн евро. До этого он почти всю свою взрослую карьеру провел в Италию, куда переехал в начале 2014-го.
— А причём тут Джамбул?
— Потому что там тепло. Там мой дом, там моя мама.
— А причём тут Джамбул?
— Потому что там тепло. Там мой дом, там моя мама.