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Торрейра: «В Италии мне нравилось больше, чем в Англии»

вчера, 23:53

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра в интервью El Pais признался, что в бытовом плане ему больше нравится Италия, где он выступал до этого, чем Англия.

Не скажу, что мне многое нравится в Англии. Думаю, в Италии было лучше. Англия - совершенно другой мир, это очень большая страна.

Языковой барьер стал для меня настоящей проблемой, у меня были трудности с коммуникацией. Очень сложно, когда ты ни с кем не можешь пообщаться.

Торрейра недавно посещал Геную на выходных, где болел за свой бывший клуб - «Сампдорию».

23-летний уругваец перебрался в «Арсенал» прошлым летом из «Сампдории» за 30 млн евро. До этого он почти всю свою взрослую карьеру провел в Италию, куда переехал в начале 2014-го.

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kotmyshka
kotmyshka
   95 / 757
сегодня в 00:52
— Джамбул…
— А причём тут Джамбул?
— Потому что там тепло. Там мой дом, там моя мама.
Binger
Binger
сегодня в 00:23
Каждому свое.
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