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Клубы РПЛ выступили против реформы еврокубков

сегодня, 11:38

Клубы РПЛ единогласно выступили против обсуждаемого проекта реформирования клубных соревнований под эгидой УЕФА с 2024 года.

В мае в УЕФА внесли предложение о том, чтобы с 2024 года изменить формат Лиги чемпионов. По задумке организации, на групповом этапе турнира будет четыре группы по восемь команд, что позволит увеличить количество еврокубковых матчей. Пять лучших команд из каждой группы будут автоматически попадать в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

«В ходе обсуждения клубы выразили опасение, что предлагаемая реформа может негативно повлиять на структуру календаря РПЛ и снизить ее конкурентоспособность по сравнению с другими ведущим европейскими лигами. Также предлагаемый формат и критерии квалификации в обновленные турниры могут нанести ущерб всем европейским лигам.

Клубы единодушно согласились, что домашний чемпионат должен оставаться приоритетным и любые изменения в футбольном календаре должны учитывать требования внутреннего соревнования. При этом квалификация в Лигу чемпионов УЕФА и в Лигу Европы УЕФА должна по-прежнему зависеть от текущих результатов выступления клубов в Премьер-Лиге», — говорится в сообщении РПЛ.

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Все комментарии
beloff
beloff ответил Jeck Denielse
сегодня в 12:05
Да Федун то при чём.......не такой уж он и частый гость в ЛЧ.... Это скорей по вам удар будет...если будет....ибо нет на свете команды более "лигочемпионскозависимой" чем ЦСКА....(что само по себе неплохо,т.к. денег Леннорыч с ЛЧ стрижёт не хило,что похвально).....
понимаешь многие местные "болелы" своих клубов в любой новости несут ахинею в сторону КБ, забывая делать акцент на свой клуб. Тут среди Питерских и КС болел очень мало адекватных исключение ты и еще пару профилей, хотя и среди наших тоже много чудиков. А так эта реформа оставит Россию считай без ЛЧ
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил cska plus
   134 / 751
сегодня в 11:57
Мнение федуна никого не интересует.
А Гинера ? По-моему. такой же ноль, что и Федун. Я имею в виду УЕФА.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   134 / 751
сегодня в 11:56
Там ( в УЕФА) на мнение клубов РПЛ забьют огромнейший и толстейший.... болт !
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил cska plus
   10 / 751
сегодня в 11:53
Мнение федуна никого не интересует.
Да Федун то при чём.......не такой уж он и частый гость в ЛЧ....
Это скорей по вам удар будет...если будет....ибо нет на свете команды более "лигочемпионскозависимой" чем ЦСКА....(что само по себе неплохо,т.к. денег Леннорыч с ЛЧ стрижёт не хило,что похвально).....
cska plus
cska plus
   27 / 751
сегодня в 11:42
Мнение федуна никого не интересует.
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