Клубы РПЛ выступили против реформы еврокубков

сегодня, 11:38

Клубы РПЛ единогласно выступили против обсуждаемого проекта реформирования клубных соревнований под эгидой УЕФА с 2024 года.

В мае в УЕФА внесли предложение о том, чтобы с 2024 года изменить формат Лиги чемпионов. По задумке организации, на групповом этапе турнира будет четыре группы по восемь команд, что позволит увеличить количество еврокубковых матчей. Пять лучших команд из каждой группы будут автоматически попадать в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

«В ходе обсуждения клубы выразили опасение, что предлагаемая реформа может негативно повлиять на структуру календаря РПЛ и снизить ее конкурентоспособность по сравнению с другими ведущим европейскими лигами. Также предлагаемый формат и критерии квалификации в обновленные турниры могут нанести ущерб всем европейским лигам.