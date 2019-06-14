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Андреацолли сменил Пранделли у руля «Дженоа»

сегодня, 18:59

«Дженоа» объявил о назначении Аурелио Андреацолли новым главным тренером команды. 65-летний специалист заключил контракт на два сезона и приступит к своим обязанностям 1 июля. Соответственно, Чезаре Пранделли должность главного тренера «грифонов» покидает.

Андреацолли ранее вывел «Эмполи» в Серию А, затем вернулся в команду в марте 2019 года, выиграл с «Эмполи» 5 матчей из 11, но не смог удержать коллектив в элите. «Дженоа», как и «Эмполи», набрал 38 очков, но закончил сезон на строчку выше благодаря дополнительным показателям.

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