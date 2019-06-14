ГлавнаяНовости

Бывший физиотерапевт «Ливерпуля» и «Реала» получил работу в «Зените»

сегодня, 19:47

Испанский специалист по физической подготовке Фернандес Ледесма продолжит карьеру в «Зените».

Ранее он в течение трех сезонов работал физиотерапевтом «Ливерпуля», а в 2013-м году получил должность в «Локомотиве». Весной 2015-го Ледесма вошел в тренерский штаб Леонида Слуцкого в сборной России.

В июне 2015 года испанец присоединился к «Реалу», после чего вернулся в «Локомотив». Последним местом работы Ледесмы был китайский «Хебей Чайна Форчун».

Напомним, сегодня «Зенит» покинул испанский тренер по физической подготовке Исаак Серрано.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноЛеонардо назначен на пост спортивного директора ПСЖ
Сегодня, 20:49 Комментарии1
ОфициальноПСЖ расстался со спортивным директором
Сегодня, 20:12 Комментарии1
ОфициальноАндреацолли сменил Пранделли у руля «Дженоа»
Сегодня, 18:59 Комментарии1
ОфициальноЮрич стал новым главным тренером «Вероны»
Сегодня, 15:56 Комментарии3
Официально«Зенит» расстался с тренером по физподготовке
Сегодня, 13:26 Комментарии5
ОфициальноВудгейт возглавил «Мидлсбро»
Сегодня, 13:20 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 747
сегодня в 20:50
Посмотрим как быстро будет на ноги ставить травмированных.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   22 / 747
сегодня в 20:45
В Зенит идут из Реала, в тарасятник из монгольского аймака.
beefs
beefs
   67 / 747
сегодня в 20:45
Удивительно, неужели в России нет спецов...
cska plus
cska plus
   18 / 747
сегодня в 20:08
Главное, чтобы Гена одобрил.
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 747
сегодня в 20:06
ягодицы мять ? нужен
Морозовский
Морозовский
   1 / 747
сегодня в 19:59
Даже китайская медицина попёрла этого коновала. Тревожно за "Зенит".
Leha-ha50
Leha-ha50
   6 / 747
сегодня в 19:58
Помотало мужика по клубам!!!
Gruznoff
Gruznoff
   99 / 747
сегодня в 19:48
Это же не доктор Лю тарасовский.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100