Бывший физиотерапевт «Ливерпуля» и «Реала» получил работу в «Зените»

сегодня, 19:47

Испанский специалист по физической подготовке Фернандес Ледесма продолжит карьеру в «Зените».

Ранее он в течение трех сезонов работал физиотерапевтом «Ливерпуля», а в 2013-м году получил должность в «Локомотиве». Весной 2015-го Ледесма вошел в тренерский штаб Леонида Слуцкого в сборной России.

В июне 2015 года испанец присоединился к «Реалу», после чего вернулся в «Локомотив». Последним местом работы Ледесмы был китайский «Хебей Чайна Форчун».

Напомним, сегодня «Зенит» покинул испанский тренер по физической подготовке Исаак Серрано.