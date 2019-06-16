Футболисты ЦСКА прошли медосмотр

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что футболисты московского клуба сегодня прошли медосмотр. Также официальный Твиттер армейцев опубликовал фотографии с данного мероприятия. Напомним, что вчера ЦСКА начал подготовку к новому сезону.
Пресс-служба ЦСКА сообщает, что футболисты московского клуба сегодня прошли медосмотр. Также официальный Твиттер армейцев опубликовал фотографии с данного мероприятия. Напомним, что вчера ЦСКА начал подготовку к новому сезону.
Дзагоев: Нет.
Врач: вот и я не вижу.
Дзагоев: Нет.
Врач: вот и я не вижу.