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Футболисты ЦСКА прошли медосмотр

сегодня, 14:30

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что футболисты московского клуба сегодня прошли медосмотр. Также официальный Твиттер армейцев опубликовал фотографии с данного мероприятия. Напомним, что вчера ЦСКА начал подготовку к новому сезону.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
   265 / 751
сегодня в 15:31
Удачи ЦСКА в новом сезоне и без травм.
LOpp
LOpp
   22 / 751
сегодня в 14:56
Врач: цска в лиге чемпионов видите?
Дзагоев: Нет.
Врач: вот и я не вижу.

Faustello
Faustello
   21 / 751
сегодня в 14:53
Главное чтобы зубы были в порядке, Ленорычу ещё продавать надо )))
ДАША Д
ДАША Д
   147 / 751
сегодня в 14:51
За здоровьем следят.
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану
   146 / 751
сегодня в 14:49
Прошли гинеколога и то хлеб. Аха-ха)
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