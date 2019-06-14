«Как сборная сплотила страну» - РФС опубликовал фильм о ЧМ-2018

сегодня, 17:22

РФС презентовал фильм о выступлении сборной России на ЧМ -2018, где футболисты Станислава Черчесова вспомнили о домашнем мундиале.

«Летом 2018 года сборная Россия сделала счастливой всю страну: от Магадана до Москвы. И пусть команда не дотянулась до медалей, но матчи против Испании и Хорватии надолго сохранятся в памяти болельщиков. А каким домашний мундиаль запомнился его героям: Артёму Дзюбе, Роману Зобнину и Федору Кудряшову? Что обсуждали в победной раздевалке „Лужников“? Успел ли во время ЧМ съездить домой на передышку Роман Зобнин? Должен ли был бить пенальти Артём Дзюба Испании? Что обсуждали футболисты сборной перед матчем против „Красной Фурии“ и почему эту команду боялись больше, чем Португалию? В чем феномен Станислава Черчесова?

Неизвестные истории, ответы на эти и многие другие вопросы из уст самих игроков в специальном проекте РФС ТВ», - сообщает пресс-служба организации.

ФИЛЬМ