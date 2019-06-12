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«Звезды России» обыграли сборную послов Евро-2020

сегодня, 14:52

Ровно за год до старта чемпионата Европы-2020 состоялся товарищеский матч между командой «Звезды России» и сборной послов турнира. Участники провели два тайма по 20 минут. Игра проходила в Санкт-Петербурге в Парке футбола Евро-2020.

Основное время встречи завершилось со счетом 16:16, а в серии пенальти точнее были россияне - 4:3. В составе «Звезд России» по пять раз отличились Дмитрий Сычев и Роман Широков, хет-триком отметился Владислав Радимов, дважды забил Динияр Билялетдинов. За команду послов семь раз забил Фернандо Морьентес, пять - Давид Трезеге, четыре - Робер Пирес.

После матча Морьентес отметил, что Санкт-Петербург привлечет огромное количество болельщиков на Евро-2020.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   236 / 762
сегодня в 15:41
Договорнняк даже здесь.
Арбалет
Арбалет
   158 / 762
сегодня в 14:54
Язык не поворачивается назвать Билялетдинова звездой России.
удав
удав
   268 / 762
сегодня в 14:54
за 40 минут 32 мяча забито -у них вратари вообще были?
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