«Звезды России» обыграли сборную послов Евро-2020

Ровно за год до старта чемпионата Европы-2020 состоялся товарищеский матч между командой «Звезды России» и сборной послов турнира. Участники провели два тайма по 20 минут. Игра проходила в Санкт-Петербурге в Парке футбола Евро-2020.
Основное время встречи завершилось со счетом 16:16, а в серии пенальти точнее были россияне - 4:3. В составе «Звезд России» по пять раз отличились Дмитрий Сычев и Роман Широков, хет-триком отметился Владислав Радимов, дважды забил Динияр Билялетдинов. За команду послов семь раз забил Фернандо Морьентес, пять - Давид Трезеге, четыре - Робер Пирес.
После матча Морьентес отметил, что Санкт-Петербург привлечет огромное количество болельщиков на Евро-2020.