«Звезды России» обыграли сборную послов Евро-2020

сегодня, 14:52

Ровно за год до старта чемпионата Европы-2020 состоялся товарищеский матч между командой «Звезды России» и сборной послов турнира. Участники провели два тайма по 20 минут. Игра проходила в Санкт-Петербурге в Парке футбола Евро-2020.

Основное время встречи завершилось со счетом 16:16, а в серии пенальти точнее были россияне - 4:3. В составе «Звезд России» по пять раз отличились и , хет-триком отметился , дважды забил . За команду послов семь раз забил , пять - , четыре - .

После матча Морьентес отметил, что Санкт-Петербург привлечет огромное количество болельщиков на Евро-2020.