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Президент ПСЖ: «Не потерплю суперзвездного поведения наших игроков»

сегодня, 19:58

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал назначение Леонардо на пост спортивного директора клуба.

Я понял, что нам нужны перемены, иначе мы бы продолжили двигаться в никуда. Вопрос о назначении Леонардо был решен буквально за две минуты. Лео – свой человек, он отлично работает и я уверен в нем.

Нашим футболистам следует относиться к своим обязанностям еще более ответственно. Они здесь не для веселья. И если кого-то из них это не устраивает, то двери открыты, чао! Я больше не потерплю суперзвездного поведения.

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