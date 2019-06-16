Президент ПСЖ: «Не потерплю суперзвездного поведения наших игроков»

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал назначение Леонардо на пост спортивного директора клуба.

Я понял, что нам нужны перемены, иначе мы бы продолжили двигаться в никуда. Вопрос о назначении Леонардо был решен буквально за две минуты. Лео – свой человек, он отлично работает и я уверен в нем.

Нашим футболистам следует относиться к своим обязанностям еще более ответственно. Они здесь не для веселья. И если кого-то из них это не устраивает, то двери открыты, чао! Я больше не потерплю суперзвездного поведения.