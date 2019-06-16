Роббен определится со своим будущим в ближайшие две недели

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен еще не определился, продолжит ли он выступать или завершит карьеру.
В ближайшие две недели я приму окончательное решение.
Ранее сообщалось, что Роббен предложил свои услуги «Лацио».
Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен еще не определился, продолжит ли он выступать или завершит карьеру.
В ближайшие две недели я приму окончательное решение.
Ранее сообщалось, что Роббен предложил свои услуги «Лацио».
Давай Роббен, попыли еще в Европе.
Давай Роббен, попыли еще в Европе.