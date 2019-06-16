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Роббен определится со своим будущим в ближайшие две недели

сегодня, 20:38

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен еще не определился, продолжит ли он выступать или завершит карьеру.

В ближайшие две недели я приму окончательное решение.

Ранее сообщалось, что Роббен предложил свои услуги «Лацио».

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NGY
NGY
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сегодня в 20:52
Надеюсь лучший голландский игрок последних 25 лет, все же останется в футболе!

Давай Роббен, попыли еще в Европе.
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