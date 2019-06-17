Сарри хочет видеть Жоржиньо в «Ювентусе»

сегодня, 18:30

Новый главный тренер «Ювентуса» хочет видеть в туринской команде полузащитника «Челси» Жоржиньо, сообщает The Times. Напомним, что именно Сарри забрал Жоржиньо с собой в «Челси», когда уходил из «Наполи».

Теперь итальянский специалист хочет проделать то же самое и забрать игрока с собой в «Ювентус». Кроме того, Сарри хочет видеть в «Ювентусе» и другого игрока «Челси» - Эмерсона.