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Сарри хочет видеть Жоржиньо в «Ювентусе»

сегодня, 18:30

Новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри хочет видеть в туринской команде полузащитника «Челси» Жоржиньо, сообщает The Times. Напомним, что именно Сарри забрал Жоржиньо с собой в «Челси», когда уходил из «Наполи».

Теперь итальянский специалист хочет проделать то же самое и забрать игрока с собой в «Ювентус». Кроме того, Сарри хочет видеть в «Ювентусе» и другого игрока «Челси» - Эмерсона.

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Все комментарии
dimagas1
dimagas1
   57 / 736
сегодня в 18:47
Слух и так понятно)
Romeo 777
Romeo 777
   225 / 736
сегодня в 18:39
Так Жоржик же сказал, что у него контракт с Челси, а не с Сарри. К 30-ому туру вроде ожил в Челси, даже агрессивно стал играть в отборах, видимо наконец понял куда попал. Пусть мёртвого Алонсо забирает, которого так активно он ставил в состав. Вдовесок Челси может отправить в Турин его недожёванные бычки с блокнотиком.
Igo0rek
Igo0rek
   41 / 736
сегодня в 18:36
Какая неожиданность
Bavaria_M
Bavaria_M
   115 / 736
сегодня в 18:36
Явно усилит юве, сильный игрок, в отличие от распиареного канте
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   281 / 736
сегодня в 18:35
100 мультов и полено ваше
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   275 / 736
сегодня в 18:34
Ну все! Началось!
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   63 / 736
сегодня в 18:33
Иветта, Лизетта,
Мюзетта, Жанетта, Жоpжетта,
Вся жизнь моя вами,
Как солнцем июльским согpета.
Покуда я с вами, клянусь,
Моя песня не спета,
Иветта, Лизетта, Мюзетта,
Жанетта, ой, Жоpжетта
ДАША Д
ДАША Д
   159 / 736
сегодня в 18:32
Хочет - надо брать.
Pronto
Pronto
   263 / 736
сегодня в 18:31
Вообще не удивлён. Сарри и на пенсию Жоржиньо с собой заберёт.
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