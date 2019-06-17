Сарри хочет видеть Жоржиньо в «Ювентусе»

Новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри хочет видеть в туринской команде полузащитника «Челси» Жоржиньо, сообщает The Times. Напомним, что именно Сарри забрал Жоржиньо с собой в «Челси», когда уходил из «Наполи».
Теперь итальянский специалист хочет проделать то же самое и забрать игрока с собой в «Ювентус». Кроме того, Сарри хочет видеть в «Ювентусе» и другого игрока «Челси» - Эмерсона.
Мюзетта, Жанетта, Жоpжетта,
Вся жизнь моя вами,
Как солнцем июльским согpета.
Покуда я с вами, клянусь,
Моя песня не спета,
Иветта, Лизетта, Мюзетта,
Жанетта, ой, Жоpжетта
Мюзетта, Жанетта, Жоpжетта,
Вся жизнь моя вами,
Как солнцем июльским согpета.
Покуда я с вами, клянусь,
Моя песня не спета,
Иветта, Лизетта, Мюзетта,
Жанетта, ой, Жоpжетта