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Абрамович проведет переговоры с Лэмпардом на яхте

сегодня, 09:14

Согласно информации английской прессы, владелец «Челси» Роман Абрамович пригласил наставника «Дерби Каунти» Фрэнка Лэмпарда на свою роскошную яхту Eclipse стоимостью 380 млн фунтов. Там миллиардер планирует согласовать со специалистом его переход на вакантный пост наставника лондонского клуба. Напомним, Маурицио Сарри покинул «синих» и возглавил «Ювентус».

Ранее сообщалось, что Абрамович предложил Лэмпарду контракт как минимум на два сезона. При этом «Дерби Каунти» также ведет переговоры с тренером о продлении сотрудничества.

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CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 09:50
Френки не забыл одеть свои лучшие стринги?)))
sparxx2
sparxx2 ответил Виталик ManUtd Rus
сегодня в 09:33
Возможно , у МЮ не самое ипанутое руководство )))
ХАХАХАХАХАХАХАХ

Я думаю что на яхте Фрэнки не сможет сказать нет в окружении девочек из России))))))
Тем более что никто не хочет уйти под воду с гирей на ноге....
Roman73
Roman73
сегодня в 09:32
Интересно, что тут главное ?
Абрамович,
Лемпард,
или яхта ?
Bavaria_N
Bavaria_N
сегодня в 09:29
лэмпарт как раз потопит челси. как игрок был уровня второй бундеслиги. ни голов. ни голевых не мог дать. так и тренеришка из него никакой
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:28
ушел смотреть яхту
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 09:23
Плохо когда дома нет)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:22
Не самый опытный тренер.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 09:21
Возможно , у МЮ не самое ипанутое руководство )))
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