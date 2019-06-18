Абрамович проведет переговоры с Лэмпардом на яхте

сегодня, 09:14

Согласно информации английской прессы, владелец «Челси» Роман Абрамович пригласил наставника «Дерби Каунти» на свою роскошную яхту Eclipse стоимостью 380 млн фунтов. Там миллиардер планирует согласовать со специалистом его переход на вакантный пост наставника лондонского клуба. Напомним, Маурицио Сарри покинул «синих» и возглавил «Ювентус».

Ранее сообщалось, что Абрамович предложил Лэмпарду контракт как минимум на два сезона. При этом «Дерби Каунти» также ведет переговоры с тренером о продлении сотрудничества.