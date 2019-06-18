Хосонов: «Ганчаренко посоветовал отыграть в „Тамбове“ еще сезон»

Полузащитник ЦСКА рассказал о своих перспективах в московском клубе.

Первый сбор проведу с ЦСКА , восстановлюсь, а там видно будет. Из-за травмы много времени пропустил в «Тамбове»: сыграл два матча после зимнего перерыва, сломался в матче с «Сибирью» и после того, как поправился, выходил максимум на тайм — больше не мог.

Когда был в Москве, Ганчаренко позвал к себе. Очень приятно пообщались: тренер меня обнял, спросил о самочувствии. Спросил: «Что „Тамбов“ думает?» Ответил, что клуб хочет меня оставить на Премьер-Лигу — все-таки я ведущий игрок.