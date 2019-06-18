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Хосонов: «Ганчаренко посоветовал отыграть в „Тамбове“ еще сезон»

сегодня, 12:14

Полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов рассказал о своих перспективах в московском клубе. 

Первый сбор проведу с ЦСКА, восстановлюсь, а там видно будет. Из-за травмы много времени пропустил в «Тамбове»: сыграл два матча после зимнего перерыва, сломался в матче с «Сибирью» и после того, как поправился, выходил максимум на тайм — больше не мог.

Когда был в Москве, Ганчаренко позвал к себе. Очень приятно пообщались: тренер меня обнял, спросил о самочувствии. Спросил: «Что „Тамбов“ думает?» Ответил, что клуб хочет меня оставить на Премьер-Лигу — все-таки я ведущий игрок.

Ганчаренко посоветовал отыграть еще сезон в «Тамбове»: «Дай бог, сейчас получишь опыт постоянной игры в РПЛ. А потом возвращайся в ЦСКА». Я так понял, Ганчаренко на меня рассчитывает, следил за моими матчами в «Тамбове». Его помощник, Александр Владимирович [Ермакович] и Сергей Иваныч [Овчинников] тоже часто про меня спрашивал, что и как.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   8 / 725
сегодня в 12:46
Правильно, набирайся опыта и потом снова в родной клуб.
kotmyshka
kotmyshka
   76 / 725
сегодня в 12:42
Вежливо дал понять, что пока не нужен...
Footbolista
Footbolista
   4 / 725
сегодня в 12:41
Ганчаренко Хосонову: Тамбовский волк тебе товарищ...
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   126 / 725
сегодня в 12:31
Гончаренко посоветовал отыграть в „Тамбове“ еще сезон, потом пару сезонов в Мордовии, далее Енисей, Факел, Шинник.. так и карьера пройдет.
ДСА
ДСА
   122 / 725
сегодня в 12:27
Все это вдохновляет на подвиги.
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 725
сегодня в 12:24
Парень достаточно техничный, будем следить за его успехами.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   120 / 725
сегодня в 12:18
Мог бы назвать его Ганчарэнка, он бы тебя еще и поцеловал.
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