Хосонов: «Ганчаренко посоветовал отыграть в „Тамбове“ еще сезон»

Полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов рассказал о своих перспективах в московском клубе.
Первый сбор проведу с ЦСКА, восстановлюсь, а там видно будет. Из-за травмы много времени пропустил в «Тамбове»: сыграл два матча после зимнего перерыва, сломался в матче с «Сибирью» и после того, как поправился, выходил максимум на тайм — больше не мог.
Когда был в Москве, Ганчаренко позвал к себе. Очень приятно пообщались: тренер меня обнял, спросил о самочувствии. Спросил: «Что „Тамбов“ думает?» Ответил, что клуб хочет меня оставить на Премьер-Лигу — все-таки я ведущий игрок.
Ганчаренко посоветовал отыграть еще сезон в «Тамбове»: «Дай бог, сейчас получишь опыт постоянной игры в РПЛ. А потом возвращайся в ЦСКА». Я так понял, Ганчаренко на меня рассчитывает, следил за моими матчами в «Тамбове». Его помощник, Александр Владимирович [Ермакович] и Сергей Иваныч [Овчинников] тоже часто про меня спрашивал, что и как.