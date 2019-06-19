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Жардел: «Раньше я употреблял наркотики»

сегодня, 08:32

Бывший форвард «Порту» и «Галатасарая» Марио Жардел признался, что в прошлом употреблял наркотики.

Я вошел в этот мир из любопытства, еще когда играл в европейских клубах. Я встретил некоторых людей, которые предложили мне попробовать наркотики. Да, я часто употреблял их в отпуске, ведь в это время не нужно было проходить антидопинговый контроль.

Это одна из проблем данного вида спорта. У футболистов много денег и много соблазнов. Сейчас я ничего не употребляю, это заслуга моей жены. Я намерен заниматься социальной работой, чтобы помочь молодым футболистам не совершать моих ошибок.

Ранее легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона рассказал о своем первом опыте употребления наркотических веществ. 

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