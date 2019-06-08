Семенов чаще других футболистов проверялся на допинг

Защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семенов является самым тестируемым инспекторами РУСАДА отечественным футболистом в 2019 году. С января по май этот игрок трижды проверялся на допинг.
Второе и третье места по количеству пройденных тестов в 2019 году делят футболисты ЦСКА Алан Дзагоев и Ильзат Ахметов (по два).
В 2018 году Семенов проверялся на допинг шесть раз.
Недавно сообщалось, что ЦСКА - самый проверяемый клуб на допинг.
Чего нормальных ребят напрягать?
Тужиться,целиться...
Всё поставлено на самотёк.
И всем легче.
Чего нормальных ребят напрягать?
Тужиться,целиться...
Всё поставлено на самотёк.
И всем легче.