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Семенов чаще других футболистов проверялся на допинг

вчера, 16:48

Защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семенов является самым тестируемым инспекторами РУСАДА отечественным футболистом в 2019 году. С января по май этот игрок трижды проверялся на допинг.

Второе и третье места по количеству пройденных тестов в 2019 году делят футболисты ЦСКА Алан Дзагоев и Ильзат Ахметов (по два).

В 2018 году Семенов проверялся на допинг шесть раз.

Недавно сообщалось, что ЦСКА - самый проверяемый клуб на допинг.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   168 / 791
вчера в 19:17
Наверно вид у него подозрительный
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   12 / 791
вчера в 17:20
У кого мочи много,у тех и берут.
Чего нормальных ребят напрягать?
Тужиться,целиться...
Всё поставлено на самотёк.
И всем легче.
ДСА
ДСА
   72 / 791
вчера в 17:20
Подозрительный тип.
волгoдoн
волгoдoн
   48 / 791
вчера в 17:15
"интересно, какая 57 хмырёнку на хмыря накапала..." )
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 791
вчера в 17:01
Угадайте , игроков какой команды в этом списке явно не хватает?!?
Cimonn
Cimonn
   29 / 791
вчера в 16:59
Свиней мало проверяют, все знают, что они без бромантана уже и 15 минут не могут сыграть.
GreeM
GreeM
   150 / 791
вчера в 16:56
Спартачей надо почаще проверять.
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