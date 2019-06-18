СМИ: Глушаков перейдет в «Сочи»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в ближайшее время перейдет в «Сочи» на правах свободного агента, сообщают СМИ.
При этом у игрока есть действующий контракт с «красно-белыми», который истекает через год. Москвичи предложили футболисту расторгнуть договор и заплатить ему половину годовой зарплаты (порядка 1,35 млн евро).
Вместе с Глушаковым в «Сочи» на тех же условиях может оказаться и 32-летний защитник Дмитрий Комбаров. Ранее сообщалось об интересе к Комбарову со стороны «Крыльев Советов».
Бывший полузащитник «Спартака», ныне футболист «Крыльев Советов» Александр Самедов рассказал о ноябрьском командном фото в поддержку капитана команды Дениса Глушакова.
Через пару дней после дебютного матча Олега Кононова на посту главного тренера «Спартака» на официальном сайте клуба было опубликовано фото, на котором все игроки надели футболки с номером 8 на груди и сфотографировались под девизом «Один за всех — и все за одного!»
Таким образом была оказана поддержка Глушакову, против выступлений которого за «Спартак» выступала «Фратрия» — объединение спартаковских болельщиков.
«Тот самый снимок с футболистами команды в майках со словами поддержки Глушакову — у вас не слишком радостное лицо. Мне кажется, что вам не очень понятно происходящее», — спросили у Самедова в интервью .
«Все очень просто. Сказали, что надо надеть эту майку. Что я могу еще сказать?» — ответил футболист.
«Тренер сказал?» — уточнили у полузащитника.
«Зашли, принесли майки, сказали, что надо надеть», — заключил Самедов.
Бывший полузащитник «Спартака», ныне футболист «Крыльев Советов» Александр Самедов рассказал о ноябрьском командном фото в поддержку капитана команды Дениса Глушакова.
Через пару дней после дебютного матча Олега Кононова на посту главного тренера «Спартака» на официальном сайте клуба было опубликовано фото, на котором все игроки надели футболки с номером 8 на груди и сфотографировались под девизом «Один за всех — и все за одного!»
Таким образом была оказана поддержка Глушакову, против выступлений которого за «Спартак» выступала «Фратрия» — объединение спартаковских болельщиков.
«Тот самый снимок с футболистами команды в майках со словами поддержки Глушакову — у вас не слишком радостное лицо. Мне кажется, что вам не очень понятно происходящее», — спросили у Самедова в интервью .
«Все очень просто. Сказали, что надо надеть эту майку. Что я могу еще сказать?» — ответил футболист.
«Тренер сказал?» — уточнили у полузащитника.
«Зашли, принесли майки, сказали, что надо надеть», — заключил Самедов.