СМИ: Глушаков перейдет в «Сочи»

сегодня, 17:12

Полузащитник «Спартака» в ближайшее время перейдет в «Сочи» на правах свободного агента, сообщают СМИ .

При этом у игрока есть действующий контракт с «красно-белыми», который истекает через год. Москвичи предложили футболисту расторгнуть договор и заплатить ему половину годовой зарплаты (порядка 1,35 млн евро).

Вместе с Глушаковым в «Сочи» на тех же условиях может оказаться и 32-летний защитник Дмитрий Комбаров. Ранее сообщалось об интересе к Комбарову со стороны «Крыльев Советов».