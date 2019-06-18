ГлавнаяНовости

СМИ: Глушаков перейдет в «Сочи»

сегодня, 17:12

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в ближайшее время перейдет в «Сочи» на правах свободного агента, сообщают СМИ.

При этом у игрока есть действующий контракт с «красно-белыми», который истекает через год. Москвичи предложили футболисту расторгнуть договор и заплатить ему половину годовой зарплаты (порядка 1,35 млн евро).

Вместе с Глушаковым в «Сочи» на тех же условиях может оказаться и 32-летний защитник Дмитрий Комбаров. Ранее сообщалось об интересе к Комбарову со стороны «Крыльев Советов».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиБазелюк подпишет контракт с «Мордовией»
Вчера, 17:49 Комментарии8
СлухиЗащитник «Спартака» входит в сферу интересов «Лиона»
Вчера, 14:17 Комментарии51
СлухиСМИ: «Зенит» покупает Сутормина
16 июня Комментарии147
СлухиЗащитник донецкого «Шахтера» может перейти в московское «Динамо»
16 июня Комментарии9
Слухи«Сочи» просмотрит Катрича и Самойлова
16 июня Комментарии4
СМИ: Полоз находится в расположении «Ростова»
16 июня Комментарии32
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
GreeM
GreeM
   35 / 721
сегодня в 17:36
Разберёт и увезет баню нафиг из Тарасовки. Будут засосник и Софья по новой отстраивать.
Jum13
Jum13 ответил Leha-ha50
   23 / 721
сегодня в 17:36
А как же вот это??? Или это показуха???
Вывсёврёти )))
cska plus
cska plus ответил FILL3286
   9 / 721
сегодня в 17:35
будет стойлу и лазурным банки лажить через себя!!
Вам с пятого места виднее.
Байкал-38
Байкал-38 ответил Leha-ha50
   29 / 721
сегодня в 17:35
А как же вот это??? Или это показуха???
Там просто игроков заставили это сделать! Даже Самедов был недоволен этим цирком.

Бывший полузащитник «Спартака», ныне футболист «Крыльев Советов» Александр Самедов рассказал о ноябрьском командном фото в поддержку капитана команды Дениса Глушакова.

Через пару дней после дебютного матча Олега Кононова на посту главного тренера «Спартака» на официальном сайте клуба было опубликовано фото, на котором все игроки надели футболки с номером 8 на груди и сфотографировались под девизом «Один за всех — и все за одного!»

Таким образом была оказана поддержка Глушакову, против выступлений которого за «Спартак» выступала «Фратрия» — объединение спартаковских болельщиков.

«Тот самый снимок с футболистами команды в майках со словами поддержки Глушакову — у вас не слишком радостное лицо. Мне кажется, что вам не очень понятно происходящее», — спросили у Самедова в интервью .

«Все очень просто. Сказали, что надо надеть эту майку. Что я могу еще сказать?» — ответил футболист.

«Тренер сказал?» — уточнили у полузащитника.

«Зашли, принесли майки, сказали, что надо надеть», — заключил Самедов.
ДСА
ДСА
   116 / 721
сегодня в 17:35
Похоже Сочи взял неподьемный кредит
Absinthe5
Absinthe5
   43 / 721
сегодня в 17:34
Сочи, пляж, море, дно)
Литейный 4
Литейный 4 ответил FILL3286
   1 / 721
сегодня в 17:34
будет стойлу и лазурным банки лажить через себя!!
Подтяни русский! ЛАЖИТЬ!!!! Кошмар! Гыгыгы
cska plus
cska plus
   9 / 721
сегодня в 17:33
В Ростове не берут, даже на малой родине нагадил всем.
cska plus
cska plus
   9 / 721
сегодня в 17:33
У губошлёпа есть шанс учавствовать в позоре прямо в первом же туре.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 721
сегодня в 17:32
Федун не отпустит икону Спартака. Гыгыгы
la_masia
la_masia
   94 / 721
сегодня в 17:28
    Легенда тарасовки
    Легенда тарасовки
       68 / 721
    сегодня в 17:28
    Легенда должен оставаться в тарасовке. Но если все же уйдет в Сочи, то в первом же туре нахлобучит хряков.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       13 / 721
    сегодня в 17:26
    Интересно, а сколько ему будут платить в Сочи?
    Питер Ман
    Питер Ман
       70 / 721
    сегодня в 17:25
    пупсики выкинули легендарного капитана, ужас
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       12 / 721
    сегодня в 17:25
    А как же вот это??? Или это показуха???
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
       289 / 721
    сегодня в 17:24
    Сочи в скором времени будет сильной хорошей командой как Краснодар
    112910415
    112910415
       54 / 721
    сегодня в 17:22
    очень будет его недоставать ! )
    Gelious
    Gelious
       46 / 721
    сегодня в 17:21
    Ну уж нет. Пусть Эль Капитано остается в этом стойле для свиней и веселит народ дальше.
    FILL3286
    FILL3286 ответил parallels
       6 / 721
    сегодня в 17:18
    позор!
    Согласен,зениту.
    OLESOCC
    OLESOCC
       254 / 721
    сегодня в 17:17
    Хорошо устроились!.
    parallels
    parallels
       10 / 721
    сегодня в 17:16
    позор!
    kukuruzonax
    kukuruzonax
    сегодня в 17:14
    Лайв Егорова с Симоновым чтоль смотрите тоже?)
    FILL3286
    FILL3286
       6 / 721
    сегодня в 17:14
    будет стойлу и лазурным банки лажить через себя!!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100