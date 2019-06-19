Слуцкий: «Смолов всю жизнь мечтает играть за рубежом»

Наставник «Витесса» признался, что не следил за игрой форварда «Локомотива» в минувшем сезоне.

Даже не знаю его статистику, сколько он матчей в «Локомотиве» сыграл в этом году, как выглядел.

Федя – очень качественный футболист, он много что умеет. Но чемпионат мира – это испытание. Ты подходишь к нему в статусе лидера, двукратного лучшего бомбардира чемпионата России. Понимаешь, что это твоя лебединая песня, шанс уехать… Федя всю жизнь мечтает играть за рубежом. Он, наверное, самый адаптированный из наших футболистов, блестяще говорит на английском, у него был опыт, пусть и неудачный, игры в «Фейеноорде».

Но всегда непредсказуемо, как поведет себя организм при огромном стрессе. Ты не можешь это представить, не можешь это знать. Наверное, что-то где-то сложилось не так, как он рассчитывал. Но об этом лучше спросить у него.