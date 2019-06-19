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Газизов: «Любой игрок может покинуть „Уфу“»

сегодня, 08:45

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о работе клуба на трансферном рынке.

Не могу сказать, что мы продаем футболистов ради выживания. Просто мы выбрали такую модель управления клубом: если кто-то делает предложение по нашему футболисту, то мы мы его обязательно рассматриваем. Если это предложение устраивает нас и игрока, мы всегда даем зеленый свет. Прямо сейчас идут переговоры по нескольким футболистам. Если на сегодняшний день мы продали только одного игрока, значит, по другим есть какие-то нюансы, которые не устраивают одну из сторон. Но у нас нет какой-то нормы или суммы, которую мы должны заработать на продажах, любой игрок может покинуть «Уфу» вплоть до последнего дня трансферного окна.

Если мы будем активны в продажах, то будем столь же активны и в покупках. Сейчас пытаемся привлечь в команду молодых российских игроков. Посмотрим, что из этого получится. Есть предпосылки хороших сделок, но этого может и не произойти.

Ну, мы продаем не только россиян. Мы зарабатывали на трансфере украинца Александра Зинченко в «Манчестер Сити» и некоторых других иностранных игроках. Надеюсь, будут такие трансферы и этим летом. Что касается лимита, если он будет заявочным — восемь иностранцев и 17 россиян, то требования к легионерам будут заметно повышаться. То есть иностранный игрок, сидящий на скамейке, станет просто обузой для клуба. Таким образом, легионеры должны быть на голову сильнее россиян, чтобы попасть в команду. Не думаю, что для нас новый лимит станет проблемой. «Уфа» хочет выходить на европейский рынок, там все-таки денег больше и сам рынок гораздо активнее, чем у нас.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
   193 / 707
сегодня в 10:19
Если отпустят.
EAGuar As
EAGuar As
   45 / 707
сегодня в 09:54
Всяко бывает .
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   122 / 707
сегодня в 09:24
Этот клоун может и весь клуб распродать в угоду хозяевам из Газпрома
CSKA2012
CSKA2012 ответил cska plus
   142 / 707
сегодня в 09:13
ЦСКА у нас Обляков , Дивеев ))
cska plus
cska plus
   9 / 707
сегодня в 09:08
Основной потребитель Уфы это Зенит.
drug01
drug01
   91 / 707
сегодня в 09:02
Значит совсем плохо
ДСА
ДСА
   106 / 707
сегодня в 08:52
В Люксембурге много неплохих игроков - стоит обратить внимание.
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