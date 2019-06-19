Газизов: «Изменение лимита на легионеров может обрушить трансферный рынок»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает, что возможное изменение лимита на легионеров в РПЛ может снизить трансферную стоимость российских игроков.

Обрушит ли заявочный лимит цены на российских игроков? Конечно! И это хорошо. Упадут и зарплаты. А если лига ещё и расширится до 18 команд, это реально приведёт к тому, что рынок российских игроков просядет. То есть цены станут нормальными, европейскими. Футболисты будут получать те деньги, которые они бы могли зарабатывать, выступая в Европе. Возможно, чуть больше, но не в разы, как это происходит сейчас. Таким образом, расширение РПЛ и изменение лимита могут обрушить рынок.