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Газизов: «Изменение лимита на легионеров может обрушить трансферный рынок»

сегодня, 09:40

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает, что возможное изменение лимита на легионеров в РПЛ может снизить трансферную стоимость российских игроков.

Обрушит ли заявочный лимит цены на российских игроков? Конечно! И это хорошо. Упадут и зарплаты. А если лига ещё и расширится до 18 команд, это реально приведёт к тому, что рынок российских игроков просядет. То есть цены станут нормальными, европейскими. Футболисты будут получать те деньги, которые они бы могли зарабатывать, выступая в Европе. Возможно, чуть больше, но не в разы, как это происходит сейчас. Таким образом, расширение РПЛ и изменение лимита могут обрушить рынок.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   7 / 707
сегодня в 10:09
Ничего не обрушится...
У нас просто нет столько классных игроков чтоб можно было в разы понижать зарплату уже имеющимся ЗМС из-за конкуренции...)))
Да и агенты с самими игроками не первый день живут....своё не отдадут...))
cska1948
cska1948
   95 / 707
сегодня в 10:01
Думаю, Газизов не прав говоря, что увеличение РПЛ до 18 команд уменьшит стоимость качественных российских игроков. Наоборот, спрос на качественных игроков увеличится, а увеличение спроса на любой товар ведёт к повышению его стоимости.
Байкал-38
Байкал-38
   32 / 707
сегодня в 10:00
Палка о двух концах. С одной стороны ценники на российских игроков упадут, но с другой стороны может быть засилье второсортных игроков из других стран. Всё будет зависеть от клубов как они распорядятся таким лимитом.
удав
удав
   145 / 707
сегодня в 09:56
ну и хорошо
КЭТиК
КЭТиК
   129 / 707
сегодня в 09:54
Вот и плюсы вырисовываются.
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