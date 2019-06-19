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Галактионов: «Глупо считать, что в футбол играют те, кто плохо учится»

сегодня, 10:15

Наставник сборной России до 21 года Михаил Галактионов считает, что футболистам стоит получать дополнительное образование.

Игрок должен быть образован. Глупо считать, что в футбол играют люди, которые плохо учатся. Образование должно быть. Карьера может не сложиться, но общество не должно получать людей с большими пробелами в общем образовании только потому, что ты играл в футбол. Я лично говорю своим игрокам, что необходимо учить иностранный язык. Любые знания важны, чем их больше, тем лучше футболисту. Очень приятно приезжать в академию «Краснодара», где есть, например, уроки по шахматам, уроки по судейству, многие другие профильные предметы. Детям дается посыл, что если не получилась карьера игрока, то можно пойти в другие сферы футбола — менеджмент, судейство, тренерская работа и так далее. Система должна готовить не просто футболистов, а личностей.

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