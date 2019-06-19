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Валерий Газзаев: «Лучшим голкипером в прошлом сезоне был Акинфеев»

сегодня, 11:03

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что вратарь «Локомотива» Гильерме не заслужил приз им. Льва Яшина по итогам минувшего сезона.

Был, мягко говоря, крайне удивлен, когда прочитал, что редакция журнала «Огонек» не включила Игоря Акинфеева даже в тройку лучших вратарей сезона на премию имени Льва Яшина. Еще сильнее удивился, увидев, что Акинфеева в этом опросе признали лучшим болельщики и экспертный совет, но приз отдали не ему. У меня просто нет слов. Это абсолютно безграмотное и непрофессиональное решение. Либо второй вариант – так сделано специально, чтобы вызвать резонанс. Тогда это тем более стыдно – нельзя ранее уважаемую премию, которая носит имя величайшего нашего вратаря Льва Ивановича Яшина, превращать в цирк. Или, может быть, редакцию «Огонька» так поразила игра Гильерме в матчах с Сан-Марино и Кипром?!

Когда речь идет о серьезных премиях, решение должно быть профессиональным. Еще раз повторю: стыдно, когда премия, носящее имя Яшина, вручается некомпетентными людьми. Во-первых, странно не учитывать мнение болельщиков и особенно экспертов, которые знают и имеют право оценивать футбол. Но, видимо, все главные профессионалы собрались в редакции «Огонька». Во-вторых, довольно странно ставить выше Акинфеева совсем молодых вратарей, которые провели свой первый сезон на взрослом уровне и сыграли в нем около половины матчей. Безусловно, надо поддерживать молодых, талантливых игроков. Но всему свое время, когда молодые вратари наберутся опыта, награды никуда от них не уйдет, а если намеренно перехваливать сейчас, то можно нанести вред их карьере.

В-третьих, Акинфеев провел минувший сезон на очень высоком, стабильном уровне, а без его выдающейся игры на чемпионате мира-2018 сборная не добралась бы до четвертьфинала. В-четвертых, Игорь на протяжении многих лет демонстрирует выдающееся мастерство, держит высокую планку, является безоговорочно лучшим вратарем России и примером для молодых – как надо относиться к спорту и к профессии.

И как можно не учитывать все вышеперечисленные факторы, мне просто непонятно. Это непрофессионально! 

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Все комментарии
Бутсы
Бутсы
   177 / 707
сегодня в 11:44
Подхалим усатый заговорил.
Крутой камерунец
Крутой камерунец
   83 / 707
сегодня в 11:37
газзаев чуть было по ошибке в конце не сказал владимир владимирович))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   75 / 707
сегодня в 11:36
Согласен с ВГГ, позор редакции Огонёк, видимо и там купленное жюри. но болельщиков и экспертов не проведёшь, их мнение выше Огонька!!!
,
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   20 / 707
сегодня в 11:35
Он по своему прав.
Вот здесь не соглашусь:...довольно странно ставить выше Акинфеева совсем молодых вратарей, которые провели свой первый сезон на взрослом уровне и сыграли в нем около половины матчей...тут учитывается только прошедший сезон и былые заслуги Акинфеева не играют никакой роли.Только последний сезон.Молодой Сафонов провёл сезон ярче Акинфеева,тут слов нет.
Не согласен и по ЧМ. Два гола от Хорватов...на совести Акинфеева.Очень слабые голы,особенно от Виды.Всё в ближний угол. Надо было выручать,а не глазками моргать.
Вообще он сезон провёл ровно,без срывов.На опыте и своём уровне.
Сафонов,Лунёв,Акинфеев должны быть выше Гильерме.
Footbolista
Footbolista
   6 / 707
сегодня в 11:27
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   102 / 707
сегодня в 11:24
На этот приз можно было выдвигать практически любого нашего вратаря. Все они одинакового, добротного, но не более того, уровня. И вот эти слова таракана/депутата о " болельщиках" , которые " признали " Гарика лучшим - вот это верх непрофессионализма ! Кони признали лучшим Гарика, бомжи - Лунева, паровозы - Гилерме и т.д. Проголосовавших коней просто оказалось больше остальных, вот и все !
GreeM
GreeM
   35 / 707
сегодня в 11:19
Прав усатый.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   34 / 707
сегодня в 11:19
Браво журнал " Огонек".
LOpp
LOpp
   18 / 707
сегодня в 11:18
собака хвалит петуха...
spartach n1
spartach n1
   31 / 707
сегодня в 11:17
Петухеев дезертировал из сборной,клубу который считает себя ормейским должно быть стыдно за такой поступок очкокороля !
spartach n1
spartach n1
   31 / 707
сегодня в 11:15
Ваня лучший
Ваня лучший
   48 / 707
сегодня в 11:14
Лучшим однозначно был Ребров. Он вообще не пропускал. Сухой остался
Морозовский
Морозовский
   3 / 707
сегодня в 11:12
Я не согласен с депутатом - депутатам всегда, на каждом шагу, в каждом вопросе, свойственно ошибаться.
Ваня лучший
Ваня лучший
   48 / 707
сегодня в 11:11
Акинфеев все всем давно доказал и не нуждается ни в рекламе, ни в защите. Вряд ли Гиля лучший вратарь сезона. Сафонов бы не хуже. У Гилерме столько было пенок, что даже не второй и не третий
spartach n1
spartach n1
   31 / 707
сегодня в 11:10
@ лает,очкодыр пропускает )
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