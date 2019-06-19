Валерий Газзаев: «Лучшим голкипером в прошлом сезоне был Акинфеев»

Бывший тренер ЦСКА считает, что вратарь «Локомотива» Гильерме не заслужил приз им. Льва Яшина по итогам минувшего сезона.

Был, мягко говоря, крайне удивлен, когда прочитал, что редакция журнала «Огонек» не включила Игоря Акинфеева даже в тройку лучших вратарей сезона на премию имени Льва Яшина. Еще сильнее удивился, увидев, что Акинфеева в этом опросе признали лучшим болельщики и экспертный совет, но приз отдали не ему. У меня просто нет слов. Это абсолютно безграмотное и непрофессиональное решение. Либо второй вариант – так сделано специально, чтобы вызвать резонанс. Тогда это тем более стыдно – нельзя ранее уважаемую премию, которая носит имя величайшего нашего вратаря Льва Ивановича Яшина, превращать в цирк. Или, может быть, редакцию «Огонька» так поразила игра Гильерме в матчах с Сан-Марино и Кипром?!

Когда речь идет о серьезных премиях, решение должно быть профессиональным. Еще раз повторю: стыдно, когда премия, носящее имя Яшина, вручается некомпетентными людьми. Во-первых, странно не учитывать мнение болельщиков и особенно экспертов, которые знают и имеют право оценивать футбол. Но, видимо, все главные профессионалы собрались в редакции «Огонька». Во-вторых, довольно странно ставить выше Акинфеева совсем молодых вратарей, которые провели свой первый сезон на взрослом уровне и сыграли в нем около половины матчей. Безусловно, надо поддерживать молодых, талантливых игроков. Но всему свое время, когда молодые вратари наберутся опыта, награды никуда от них не уйдет, а если намеренно перехваливать сейчас, то можно нанести вред их карьере.

В-третьих, Акинфеев провел минувший сезон на очень высоком, стабильном уровне, а без его выдающейся игры на чемпионате мира-2018 сборная не добралась бы до четвертьфинала. В-четвертых, Игорь на протяжении многих лет демонстрирует выдающееся мастерство, держит высокую планку, является безоговорочно лучшим вратарем России и примером для молодых – как надо относиться к спорту и к профессии.

И как можно не учитывать все вышеперечисленные факторы, мне просто непонятно. Это непрофессионально!